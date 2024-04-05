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В центре Воронежа посадили крымскую сосну
В центре Воронежа посадили крымскую сосну - РИА Новости Крым, 05.04.2024
В центре Воронежа посадили крымскую сосну
К десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в центре Воронежа высадили крымскую сосну. Об этом сообщил глава региона Александр Голубев. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T20:36
2024-04-05T20:36
2024-04-05T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. К десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в центре Воронежа высадили крымскую сосну. Об этом сообщил глава региона Александр Голубев.Теперь в сквере в центре Воронежа вырастет крымская сосна."Уверен, что через 500 лет Россия останется такой же сильной, крепкой, такой же единой. У нас большое будущее, и акции, подобные сегодняшней, подчеркивают это", - добавил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:"Россия сегодня" в Крыму посадила дерево для будущих поколений"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцевВ Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти
https://crimea.ria.ru/20240318/shestvie-v-chest-10-letiya-krymskoy-vesny-proshlo-na-vystavke-rossiya-1135801717.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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воронеж, александр гусев, крым, природа, экология, патриотическое воспитание, общество, новости
В центре Воронежа посадили крымскую сосну
В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в центре Воронежа посадили крымскую сосну
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. К десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в центре Воронежа высадили крымскую сосну. Об этом сообщил глава региона Александр Голубев.
"На выставке-форуме "Россия" в Москве Республика Крым передала всем регионам саженцы. Продолжительность жизни сосны составляет 500-600 лет. Сосна станет символом нашей нерушимой и вечной дружбы", - написал он в своем Telegram-канале.
Теперь в сквере в центре Воронежа вырастет крымская сосна.
"Уверен, что через 500 лет Россия останется такой же сильной, крепкой, такой же единой. У нас большое будущее, и акции, подобные сегодняшней, подчеркивают это", - добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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