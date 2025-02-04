https://crimea.ria.ru/20250204/vsu-udarili-po-shkolnomu-avtobusu-v-zaporozhskoy-oblasti--raneny-deti-1143892280.html

ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети

ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети - РИА Новости Крым, 04.02.2025

ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T09:02

2025-02-04T09:02

2025-02-04T09:11

запорожская область

евгений балицкий

новости

школа

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Васильевском муниципальном округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, подчеркнул губернатор. На месте работают оперативные службы.ВСУ часто бьют по гражданским объектам – школам, больницам, атакуют гражданские транспортные средства. Так, 2 февраля боевики Зеленского нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, ракеты запускали из Сумской области.В этот же день ВСУ атаковали беспилотником пассажирский микроавтобус в Белгородской области, были ранены три мирных жителя. А в начале января украинские боевики ударили кассетными боеприпасами по Херсонской области – обстреляли школу, пострадали мирные жители. В те же дни ВСУ обстреляли территорию Алешкинской Центральной районной больницы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на регионы России - сбиты 70 украинских дроновПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости, школа, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)