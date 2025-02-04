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ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети
ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети - РИА Новости Крым, 04.02.2025
ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети
В Васильевском муниципальном округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T09:02
2025-02-04T09:11
запорожская область
евгений балицкий
новости
школа
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Васильевском муниципальном округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, подчеркнул губернатор. На месте работают оперативные службы.ВСУ часто бьют по гражданским объектам – школам, больницам, атакуют гражданские транспортные средства. Так, 2 февраля боевики Зеленского нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, ракеты запускали из Сумской области.В этот же день ВСУ атаковали беспилотником пассажирский микроавтобус в Белгородской области, были ранены три мирных жителя. А в начале января украинские боевики ударили кассетными боеприпасами по Херсонской области – обстреляли школу, пострадали мирные жители. В те же дни ВСУ обстреляли территорию Алешкинской Центральной районной больницы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на регионы России - сбиты 70 украинских дроновПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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96
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запорожская область, евгений балицкий, новости, школа, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети

Пятеро детей ранены при ударе ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области

09:02 04.02.2025 (обновлено: 09:11 04.02.2025)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПятеро детей ранены при ударе ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области
Пятеро детей ранены при ударе ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Васильевском муниципальном округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения", – сказано в сообщении.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, подчеркнул губернатор. На месте работают оперативные службы.
ВСУ часто бьют по гражданским объектам – школам, больницам, атакуют гражданские транспортные средства. Так, 2 февраля боевики Зеленского нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, ракеты запускали из Сумской области.
В этот же день ВСУ атаковали беспилотником пассажирский микроавтобус в Белгородской области, были ранены три мирных жителя. А в начале января украинские боевики ударили кассетными боеприпасами по Херсонской области – обстреляли школу, пострадали мирные жители. В те же дни ВСУ обстреляли территорию Алешкинской Центральной районной больницы.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийНовостиШколаПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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