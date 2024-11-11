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Пожар возле трассы Симферополь – Мирный тушили всю ночь
Пожар возле трассы Симферополь – Мирный тушили всю ночь - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Пожар возле трассы Симферополь – Мирный тушили всю ночь
Возгорание сухой растительности, которое произошло в воскресенье вечером под Евпаторией, ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T09:08
2024-11-11T09:08
2024-11-11T09:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности, которое произошло в воскресенье вечером под Евпаторией, ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Пожар вспыхнул накануне в районе трассы Симферополь – Мирный. Изначально сообщалось о площади в 400 квадратных метров. Всю ночь спасатели боролись с огнем и к утру была объявлена ликвидация.Как сообщалось, на минувшей неделе в Крыму произошло три пожара, один из которых – техногенного характера. Седьмого ноября на пожаре в столице Крыма погибли два человека. Предварительная причина ЧП – курение в постели. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокХолодильник едва не сжег квартиру в ЕвпаторииИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
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РИА Новости Крым
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Пожар возле трассы Симферополь – Мирный тушили всю ночь
Пожар в районе трассы Симферополь – Мирный тушили 12 часов – МЧС