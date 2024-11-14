https://crimea.ria.ru/20241114/dvizhenie-morskogo-passazhirskogo-transporta-v-sevastopole-vozobnovleno-1141860943.html

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено

Морское сообщение в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T16:41

2024-11-14T16:41

2024-11-14T16:41

паромы и катера в севастополе

новости

севастополь

морской транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Морское сообщение в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Информация о приостановке его движения появилась в четверг днем. Для горожан были организованы компенсационные маршруты.Утром 14 ноября также была остановлена работа катеров и паромов. Позже ее возобновили.Морской транспорт в Севастополе зависит от погоды и может приостанавливать работу в связи с неблагоприятными условиями. 14 ноября в городе прогнозировали дождь и ветер до 10 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Севастополя из-за ДТП "встал" в пробкахОбъезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу автоЖелезнодорожные пути расчищены после обрушения моста под Джанкоем

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, новости, севастополь, морской транспорт, логистика