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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено
Морское сообщение в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T16:41
2024-11-14T16:41
паромы и катера в севастополе
новости
севастополь
морской транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Морское сообщение в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Информация о приостановке его движения появилась в четверг днем. Для горожан были организованы компенсационные маршруты.Утром 14 ноября также была остановлена работа катеров и паромов. Позже ее возобновили.Морской транспорт в Севастополе зависит от погоды и может приостанавливать работу в связи с неблагоприятными условиями. 14 ноября в городе прогнозировали дождь и ветер до 10 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Севастополя из-за ДТП "встал" в пробкахОбъезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу автоЖелезнодорожные пути расчищены после обрушения моста под Джанкоем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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паромы и катера в севастополе, новости, севастополь, морской транспорт, логистика
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено

В Севастополе возобновлено движение морского пассажирского транспорта

16:41 14.11.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Морское сообщение в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в сообщении.

Информация о приостановке его движения появилась в четверг днем. Для горожан были организованы компенсационные маршруты.
Утром 14 ноября также была остановлена работа катеров и паромов. Позже ее возобновили.
Морской транспорт в Севастополе зависит от погоды и может приостанавливать работу в связи с неблагоприятными условиями. 14 ноября в городе прогнозировали дождь и ветер до 10 метров в секунду.
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Паромы и катера в СевастополеНовостиСевастопольМорской транспортЛогистика
 
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