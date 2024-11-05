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Жительница Кубани напала с ножом на подругу своей дочери

Жительница Кубани напала с ножом на подругу своей дочери - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Жительница Кубани напала с ножом на подругу своей дочери

Жительница станицы Ивановской Красноармейского района Кубани ударила ножом подругу своей дочери, пришедшую к ним в гости. Как сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T15:13

2024-11-05T15:13

2024-11-05T15:13

краснодарский край

кубань

происшествия

ск рф по республике крым и городу севастополю

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Жительница станицы Ивановской Красноармейского района Кубани ударила ножом подругу своей дочери, пришедшую к ним в гости. Как сообщает пресс-служба краевого Следкома, дело открыто по статье о покушение на убийство несовершеннолетней.По версии следствия, утром 3 ноября девочка пришла в гости к сверстнице, однако 42-летняя мать последней потребовала от гостьи уйти и ударила ребенка ножом в грудь.В ближайшее время подозреваемую допросят, эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу, следователи устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства. Фигурантке предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Ход расследования контролирует краевое следственное управление.В Крыму ранее арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. 11 октября в ходе бытового конфликта нетрезвый отчим нанес ей удар ножом в спину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в ТольяттиСпрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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