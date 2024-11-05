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Жительница Кубани напала с ножом на подругу своей дочери - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Жительница Кубани напала с ножом на подругу своей дочери
Жительница Кубани напала с ножом на подругу своей дочери - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Жительница Кубани напала с ножом на подругу своей дочери
Жительница станицы Ивановской Красноармейского района Кубани ударила ножом подругу своей дочери, пришедшую к ним в гости. Как сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T15:13
2024-11-05T15:13
краснодарский край
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Жительница станицы Ивановской Красноармейского района Кубани ударила ножом подругу своей дочери, пришедшую к ним в гости. Как сообщает пресс-служба краевого Следкома, дело открыто по статье о покушение на убийство несовершеннолетней.По версии следствия, утром 3 ноября девочка пришла в гости к сверстнице, однако 42-летняя мать последней потребовала от гостьи уйти и ударила ребенка ножом в грудь.В ближайшее время подозреваемую допросят, эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу, следователи устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства. Фигурантке предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Ход расследования контролирует краевое следственное управление.В Крыму ранее арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. 11 октября в ходе бытового конфликта нетрезвый отчим нанес ей удар ножом в спину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в ТольяттиСпрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, кубань, происшествия, ск рф по республике крым и городу севастополю, новости
Жительница Кубани напала с ножом на подругу своей дочери

За попытку убийства подруги своей дочери жительница Кубани пойдет под суд

15:13 05.11.2024
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Жительница станицы Ивановской Красноармейского района Кубани ударила ножом подругу своей дочери, пришедшую к ним в гости. Как сообщает пресс-служба краевого Следкома, дело открыто по статье о покушение на убийство несовершеннолетней.
По версии следствия, утром 3 ноября девочка пришла в гости к сверстнице, однако 42-летняя мать последней потребовала от гостьи уйти и ударила ребенка ножом в грудь.

"Пострадавшая была госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает", – сказано в сообщении.

В ближайшее время подозреваемую допросят, эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу, следователи устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства. Фигурантке предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Ход расследования контролирует краевое следственное управление.
В Крыму ранее арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. 11 октября в ходе бытового конфликта нетрезвый отчим нанес ей удар ножом в спину.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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