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Студента-мошенника задержали с поличным в Симферополе

Студента-мошенника задержали с поличным в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Студента-мошенника задержали с поличным в Симферополе

Сотрудники уголовного розыска Севастополя задержали в Крыму 18-летнего студента, который добровольно стал участником мошеннической схемы и уже успел обманом... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T11:13

2023-03-14T11:13

2023-03-14T11:13

севастополь

мошенничество

умвд россии по севастополю

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники уголовного розыска Севастополя задержали в Крыму 18-летнего студента, который добровольно стал участником мошеннической схемы и уже успел обманом похитить у пенсионеров полтора миллиона рублей. Подробностями криминальной истории поделились в пресс-службе полиции города.Выйти на след злоумышленника севастопольской полиции удалось после обращений сразу четырех жительниц города в возрасте от 77 до 87 лет. Всем на стационарный домашний телефон звонили неизвестные и сообщали о ДТП с участием их дочерей, виновных в авариях с тяжкими последствиями.Приметы курьера вскоре установили, выяснилось, что забирать деньги приезжал один и тот же человек. Оперативники нашли его уже в Симферополе.Им оказался 18-летний студент местного техникума. В Севастополь он ездил рейсовым автобусом специально, чтобы обойти пенсионеров по адресам и забрать деньги. 10% брал себе. Остальное перечислял на счета анонимных руководителей мошеннической схемы. Молодой человек сознался, что добровольно стал ее участником, увидев в социальной сети объявление о легком заработке.При обыске по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли часть денег, добытых преступным путем, банковскую карту и смартфон. Всего у пострадавших выманили около 1,5 млн рублей.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ему грозит до 6 лет лишения свободы. Молодой человек под стражей.9 марта в полиции Севастополя сообщили о задержании 53-летнего участника мошеннической схемы. По адресам к пенсионерам он ездил на такси и после получения денег тоже оставлял себе 10% от суммы. Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка из Севастополя отдала мошеннику 2 млн рублей "Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей

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севастополь, мошенничество, умвд россии по севастополю, закон и право, крым, новости крыма, общество