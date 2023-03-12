https://crimea.ria.ru/20230312/pensionerka-iz-sevastopolya-otdala-moshenniku-2-mln-rubley-1127489666.html

Пенсионерка из Севастополя отдала мошеннику 2 млн рублей

Пенсионерка из Севастополя отдала мошеннику 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Пенсионерка из Севастополя отдала мошеннику 2 млн рублей

78-летняя жительница Севастополя отдала телефонному мошеннику 2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба полиции города, этот случай не единственный за последнее... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T10:26

2023-03-12T10:26

2023-03-12T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. 78-летняя жительница Севастополя отдала телефонному мошеннику 2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба полиции города, этот случай не единственный за последнее время, когда пенсионеры становятся жертвами аферистов.Звонок из банкаПо данным правоохранителей, пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный "банковский работник", который сообщил, что со счета женщины якобы пытаются списать деньги и предложил перевести сбережения на указанные им реквизиты.Дело пенсионеров: в Севастополе задержан участник мошеннической схемы >>Обман на 100 тысяч"В другом случае злоумышленница осуществила звонок 76-летней женщине и, представившись ее знакомой, сообщала, что попала в дорожно-транспортное происшествие. Под предлогом откупа от уголовной ответственности она попросила передать денежные средства через курьера. Введенная в заблуждение, пострадавшая передала незнакомцу сто тысяч рублей", — привели в полиции еще один пример.По двум этим фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские разыскивают преступников.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане 52 раза доверились дистанционным мошенникам и лишились 13,4 млн рублей. Чаще сего — 23 раза — жителей Крыма обманывали по телефону, и так выманили 11 млн рублей. Как еще обманывают крымчанЭксперты также отмечают еще одну популярную у мошенников схему – создание "двойников" популярных интернет-платформ.Злоумышленники создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Цель – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок. Специалисты просят не торопиться с переводом средств на таких платформах, предварительно изучить данные о магазине в "подвале" сайта, проверить компанию через системы СБИС или List.org.На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.Читайте также на РИА Новости Крым:Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчанБолее 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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