https://crimea.ria.ru/20240606/nebyvalaya-zhara-v-krymu-kak-okhlazhdayut-zhivotnykh-v-safari-parke-1137918139.html

Небывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке

Небывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Небывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке

Тигры и львы в крымской жаре чувствуют себя комфортно – как в родной Африке, другим животным прохладу создают с помощью водных процедур и стрижек. О том, как... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T19:28

2024-06-06T19:28

2024-06-06T19:28

олег зубков

радио "спутник в крыму"

крым

животные

зоопарк

зоопарк "сказка"

парк львов "тайган"

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Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Тигры и львы в крымской жаре чувствуют себя комфортно – как в родной Африке, другим животным прохладу создают с помощью водных процедур и стрижек. О том, как живут обитатели парка летом, каков их сезонный рацион и сколько пушистых малышей появляется на свет в "Тайгане", в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал его директор Олег Зубков.Стрижка, душ и помощь СВО"Наш парк львов "Тайган" и зоопарк "Сказка" в основном содержат африканских животных – это и львы, и обезьяны, у которых на их родине температуры бывают до 50 градусов и они мирно отдыхают в тени деревьев. То же самое они делают в нашей крымской саванне", – говорит Зубков.У большинства животных, по его словам, есть бассейны. Остальных обливают из шланга, селят в прохладных домиках, и всех без исключения переводят на летний рацион – животные больше спят и меньше кушаютТайганский бейби-бум"У нас сама крупная коллекция львов и тигров в Европе – около 70 африканских львов, из них более десяти белых, и около 100 тигров, из которых 12 белых бенгальских. В день они съедают больше тонны мяса. Рацион одного хищника – 5-7 кг мяса в день минимально. А помимо львов и тигров еще есть леопарды, пумы, рыси, гиены и так далее. Так что общий мясной рацион только в "Тайгане" – 1260 кг", – продолжает гость эфира.В комфортных условиях животные хорошо размножаются, и, по словам Зубкова, в последнее время в парке наблюдается беспрерывный беби-бум.В связи с такой высокой рождаемостью, "Тайган" оказался одним из главных поставщиков животных для других зоопарков страны. Животные уезжают также в цирки. При этом на постоянное место жительства в "Тайган" также часто перебираются новички. В частности, из новых регионов, а также цирковые "ветераны".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый жительМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму - фотолента

https://crimea.ria.ru/20240606/v-safari-parke-v-krymu-poselilis-zebry-s-novykh-territoriy-1137900843.html

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олег зубков, крым, животные, зоопарк, зоопарк "сказка", парк львов "тайган"