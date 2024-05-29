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Как специалисты из Крыма помогают сохранить дендропарк в "Аскания-Нова" - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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https://crimea.ria.ru/20240529/kak-spetsialisty-iz-kryma-pomogayut-sokhranit-dendropark-v-askaniya-nova-1137699828.html
Как специалисты из Крыма помогают сохранить дендропарк в "Аскания-Нова"
Как специалисты из Крыма помогают сохранить дендропарк в "Аскания-Нова" - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Как специалисты из Крыма помогают сохранить дендропарк в "Аскания-Нова"
Группа специалистов из Никитского ботанического сада прибыла в биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области для оказания помощи в сохранении... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T20:21
2024-05-29T20:21
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АСКАНИЯ-НОВА, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Группа специалистов из Никитского ботанического сада прибыла в биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области для оказания помощи в сохранении местного дендропарка и его защите от вредителей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события."Наша главная задача здесь – обеспечить защиту растений. Мы проводим фитосанитарный мониторинг с целью определения возможного поражения зеленых насаждений как насекомыми-вредителями, так и фитопатогенами", - рассказал завотделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботсада Александр Шармагий.История сотрудничества "Аскания-Нова" и Никитского ботсада насчитывает не одно десятилетие. Сегодня уникальный биосферный заповедник особенно остро нуждается в поддержке, в том числе специалистами, поскольку коллективу численностью 50 человек крайне сложно следить за сохранностью дендропарка площадью более 200 гектаров, на котором произрастает свыше тысячи видов растений, привезенных практически со всех континентов. Тем не менее, командированные крымские специалисты были немало удивлены тем, что такому количеству сотрудников удается поддерживать дендропарк в очень хорошем состоянии."Главная задача – сохранить деревья, в первую очередь максимально возрастные, кустарники и другую растительность. Все это должно быть научно обосновано, поэтому нам предстоит проанализировать всю информацию. Но учитывая такие большие площади дендропарка, сотрудники прекрасно ухаживают за зелеными насаждениями. Парк находится в очень хорошем состоянии", - отметил завлабораторией Никитского ботсада Владимир Герасимчук.По мнению специалиста, Крым мог бы взять на вооружение систему орошения в дендропарке "Аскания-Нова", благодаря которой среди выжженной солнцем херсонской степи удалось создать настоящий оазис. Благодаря этой системе, состоящей из шлюзов и многочисленных траншей, вода самотеком расходится по территории и питает артезианской водой практически каждое дерево.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" – особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником, основанным в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парки. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров, из которых треть – дикая степь, где живут многие виды копытных животных, в том числе бизоны, двугорбые верблюды, африканские антилопы, благородные олени и редчайшие лошади Пржевальского.
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херсонская область, заповедник аскания нова, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, природа, экология, никитский ботанический сад, новости, новые регионы россии
Как специалисты из Крыма помогают сохранить дендропарк в "Аскания-Нова"

Специалисты Никитского ботсада спасают дендропарк заповедника "Аскания-Нова" от вредителей

20:21 29.05.2024
 
© РИА Новости КрымСпециалисты Никитского ботсада в биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области
Специалисты Никитского ботсада в биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым
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АСКАНИЯ-НОВА, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Группа специалистов из Никитского ботанического сада прибыла в биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области для оказания помощи в сохранении местного дендропарка и его защите от вредителей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
"Наша главная задача здесь – обеспечить защиту растений. Мы проводим фитосанитарный мониторинг с целью определения возможного поражения зеленых насаждений как насекомыми-вредителями, так и фитопатогенами", - рассказал завотделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботсада Александр Шармагий.
© РИА Новости КрымЗаведующий лабораторией дендрологии, цветоводства и ландшафтный архитектуры Никитского ботсада Владимир Герасимчук
Заведующий лабораторией дендрологии, цветоводства и ландшафтный архитектуры Никитского ботсада Владимир Герасимчук - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым
Заведующий лабораторией дендрологии, цветоводства и ландшафтный архитектуры Никитского ботсада Владимир Герасимчук
История сотрудничества "Аскания-Нова" и Никитского ботсада насчитывает не одно десятилетие. Сегодня уникальный биосферный заповедник особенно остро нуждается в поддержке, в том числе специалистами, поскольку коллективу численностью 50 человек крайне сложно следить за сохранностью дендропарка площадью более 200 гектаров, на котором произрастает свыше тысячи видов растений, привезенных практически со всех континентов.
Тем не менее, командированные крымские специалисты были немало удивлены тем, что такому количеству сотрудников удается поддерживать дендропарк в очень хорошем состоянии.
"Главная задача – сохранить деревья, в первую очередь максимально возрастные, кустарники и другую растительность. Все это должно быть научно обосновано, поэтому нам предстоит проанализировать всю информацию. Но учитывая такие большие площади дендропарка, сотрудники прекрасно ухаживают за зелеными насаждениями. Парк находится в очень хорошем состоянии", - отметил завлабораторией Никитского ботсада Владимир Герасимчук.
По мнению специалиста, Крым мог бы взять на вооружение систему орошения в дендропарке "Аскания-Нова", благодаря которой среди выжженной солнцем херсонской степи удалось создать настоящий оазис. Благодаря этой системе, состоящей из шлюзов и многочисленных траншей, вода самотеком расходится по территории и питает артезианской водой практически каждое дерево.
"Для нас такая система в диковинку, но она функционирует уже более ста лет и не дает сбоев. Растения, которые никогда не росли в степи – дуб черешчатый, бундук канадский, интродуценты – здесь спокойно растут. Засушливые регионы Крыма, в особенности степные, могут и должны обратить внимание на эту систему при подборе перспективного ассортимента для озеленения", - добавил Герасимчук.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" – особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником, основанным в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парки. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров, из которых треть – дикая степь, где живут многие виды копытных животных, в том числе бизоны, двугорбые верблюды, африканские антилопы, благородные олени и редчайшие лошади Пржевальского.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьЗаповедник Аскания НоваЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымПриродаЭкологияНикитский ботанический садНовостиНовые регионы России
 
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