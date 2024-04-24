https://crimea.ria.ru/20240424/v-khersonskoy-oblasti-zavershayut-remont-vtorogo-alternativnogo-puti-v-krym-1136806016.html
В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым
В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым
Ремонт трассы Аскания-Нова – Чаплынка в Херсонской области планируют завершить к началу лета. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T15:44
2024-04-24T15:44
2024-04-24T15:44
андрей алексеенко
новости
новости крыма
херсонская область
крым
логистика
транспорт
ремонт дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136807426_740:0:2560:1024_1920x0_80_0_0_cd07df53cd5feceb96d5b29bd3e42909.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Ремонт трассы Аскания-Нова – Чаплынка в Херсонской области планируют завершить к началу лета. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Это большой участок второго альтернативного маршрута в Крым – дорога связывает крупные районы Херсонской области – от Новотроицкого до Скадовска. Ход ремонтных работ оценил глава правительства региона во время рабочей поездки.Этот маршрут позволит не только серьезно разгрузить другие трассы в Крым в период пиковых нагрузок, но и запустить в Скадовском, Каланчакском и Чаплынском районах новые маршруты автобусов.В целом до зимы планируется выполнить программу ремонта дорог не только 2024-го, но и 2025 года. Ускорить ремонт помогает поддержка Правительства России, подчеркнул глава региона.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моряХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаДля разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым
херсонская область
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136807426_1195:0:2560:1024_1920x0_80_0_0_5b007ecf1505631a4bd8b6f637291230.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей алексеенко, новости, новости крыма, херсонская область, крым, логистика, транспорт, ремонт дорог
В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым
Ремонт второго альтернативного пути в Крым завершается в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Ремонт трассы Аскания-Нова – Чаплынка в Херсонской области планируют завершить к началу лета. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Это большой участок второго альтернативного маршрута в Крым – дорога связывает крупные районы Херсонской области – от Новотроицкого до Скадовска. Ход ремонтных работ оценил глава правительства региона во время рабочей поездки.
"На сегодня все 30 км полностью отфрезерованы, на 24 км уложен нижний слой асфальта. Работа идет с опережением графика – дорожники рассчитывают закончить к началу лета", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Этот маршрут позволит не только серьезно разгрузить другие трассы в Крым в период пиковых нагрузок, но и запустить в Скадовском, Каланчакском и Чаплынском районах новые маршруты автобусов.
В целом до зимы планируется выполнить программу ремонта дорог не только 2024-го, но и 2025 года. Ускорить ремонт помогает поддержка Правительства России, подчеркнул глава региона.
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил
, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.
Читайте также на РИА Новости Крым: