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В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым
В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым
Ремонт трассы Аскания-Нова – Чаплынка в Херсонской области планируют завершить к началу лета. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T15:44
2024-04-24T15:44
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Ремонт трассы Аскания-Нова – Чаплынка в Херсонской области планируют завершить к началу лета. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Это большой участок второго альтернативного маршрута в Крым – дорога связывает крупные районы Херсонской области – от Новотроицкого до Скадовска. Ход ремонтных работ оценил глава правительства региона во время рабочей поездки.Этот маршрут позволит не только серьезно разгрузить другие трассы в Крым в период пиковых нагрузок, но и запустить в Скадовском, Каланчакском и Чаплынском районах новые маршруты автобусов.В целом до зимы планируется выполнить программу ремонта дорог не только 2024-го, но и 2025 года. Ускорить ремонт помогает поддержка Правительства России, подчеркнул глава региона.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моряХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаДля разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым
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РИА Новости Крым
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андрей алексеенко, новости, новости крыма, херсонская область, крым, логистика, транспорт, ремонт дорог
В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым

Ремонт второго альтернативного пути в Крым завершается в Херсонской области

15:44 24.04.2024
 
© Telegram Андрей АлексеенкоРемонт второго альтернативного пути в Крым завершается в Херсонской области
Ремонт второго альтернативного пути в Крым завершается в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Ремонт трассы Аскания-Нова – Чаплынка в Херсонской области планируют завершить к началу лета. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Это большой участок второго альтернативного маршрута в Крым – дорога связывает крупные районы Херсонской области – от Новотроицкого до Скадовска. Ход ремонтных работ оценил глава правительства региона во время рабочей поездки.
"На сегодня все 30 км полностью отфрезерованы, на 24 км уложен нижний слой асфальта. Работа идет с опережением графика – дорожники рассчитывают закончить к началу лета", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Этот маршрут позволит не только серьезно разгрузить другие трассы в Крым в период пиковых нагрузок, но и запустить в Скадовском, Каланчакском и Чаплынском районах новые маршруты автобусов.
В целом до зимы планируется выполнить программу ремонта дорог не только 2024-го, но и 2025 года. Ускорить ремонт помогает поддержка Правительства России, подчеркнул глава региона.
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.
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Андрей АлексеенкоНовостиНовости КрымаХерсонская областьКрымЛогистикаТранспортРемонт дорог
 
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