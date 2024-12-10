https://crimea.ria.ru/20241210/kak-broniruyut-oteli-kryma-na-novyy-god-rossiyskie-turisty-1142535267.html
Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристы
Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристы - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристы
Уровень бронирования отдыха в отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники вырос более чем на треть по сравнению с прошлогодним показателем и сегодня... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T19:32
2024-12-10T19:32
2024-12-10T19:32
крым
радио "спутник в крыму"
сергей ганзий
туризм в крыму
отдых в крыму
крым курортный
новый год в крыму
новый год 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111571/53/1115715360_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_3da2721751558fbdd372798c35abc6b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Уровень бронирования отдыха в отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники вырос более чем на треть по сравнению с прошлогодним показателем и сегодня составляет 56%, причем некоторые гостиницы уже забронированы полностью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По словам министра, уровень бронирования отдыха в отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году."Это на Новый год 56%", – уточнил Ганзий.И отметил, что уже по итогам первой недели декабря есть гостиничные комплексы, где резервирование номеров приостановлено в связи с тем, что там есть 100%-е бронирование."Так что, если вы планируете отдыхать в Крыму, то, наверное, нужно уже принимать решение", – отметил Ганзий.По данным Минкурортов, всего в осенне-зимний период в республике работает около 300 средств размещения, в том числе 73 санатория. И все они вместе с другими представителями турбизнеса и администрацией районов объединились в единый масштабный проект "Новый год в Крым как дома", в рамках которого гостям полуострова и его жителям предложено множество активностей и акций, отметил Ганзий.В том числе "100 бесплатных экскурсий практически во всех регионах республики для гостей и жителей", уточнил министр.На железнодорожном вокзале в столице Крыма всех гостей под Новый год готовится встречать оркестр Дедов Морозов, которые будут создавать настроение нашим гостям, начиная с перрона, и повсюду будут розыгрыши призов и подарки для детей и взрослых, добавил министр.По словам Ганзия, то, как готовится Крым встречать гостей, охотно выбирающих республику для зимнего отдыха, доказывает, что работа, которая проводилась и проводится для популяризации полуострова, делается эффективно.Спланировать свой маршрут по полуострову на новогодних и рождественских каникулах и выбрать интересную локацию, событие, праздничную активность можно с помощью карты чудес и календаря мероприятий.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда МорозаВ Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендронЯлта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111571/53/1115715360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34abf047630acf7490696ca966172528.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей ганзий, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный, новый год в крыму, новый год 2025
Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристы
Бронирование отдыха на новогодние праздники в Крыму составляет в среднем 56%
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым.
Уровень бронирования отдыха в отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники вырос более чем на треть по сравнению с прошлогодним показателем и сегодня составляет 56%, причем некоторые гостиницы уже забронированы полностью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
По словам министра, уровень бронирования отдыха в отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.
"Это на Новый год 56%", – уточнил Ганзий.
И отметил, что уже по итогам первой недели декабря есть гостиничные комплексы, где резервирование номеров приостановлено в связи с тем, что там есть 100%-е бронирование.
"Так что, если вы планируете отдыхать в Крыму, то, наверное, нужно уже принимать решение", – отметил Ганзий.
По данным Минкурортов, всего в осенне-зимний период в республике работает около 300 средств размещения, в том числе 73 санатория. И все они вместе с другими представителями турбизнеса и администрацией районов объединились в единый масштабный проект "Новый год в Крым как дома", в рамках которого гостям полуострова и его жителям предложено множество активностей и акций, отметил Ганзий.
В том числе "100 бесплатных экскурсий практически во всех регионах республики для гостей и жителей", уточнил министр.
"В рамках проекта на едином медиаресурсе размещена информация о всех мероприятиях, которые проходят в Республике Крым с 1 декабря по конец января. Там есть "Карта чудес" и календарь событийных мероприятий
, которых огромное количество. Это и наши музеи, и выставки, и театры, и точки, где будут размещены елки", – сказал Ганзий.
На железнодорожном вокзале в столице Крыма всех гостей под Новый год готовится встречать оркестр Дедов Морозов, которые будут создавать настроение нашим гостям, начиная с перрона, и повсюду будут розыгрыши призов и подарки для детей и взрослых, добавил министр.
По словам Ганзия, то, как готовится Крым встречать гостей, охотно выбирающих республику для зимнего отдыха, доказывает, что работа, которая проводилась и проводится для популяризации полуострова, делается эффективно.
"Она очень важна для продвижения наших возможностей в новогодние и рождественские праздники и вообще на будущие периоды, чтобы презентовать и показывать, что в Республике Крым интересного, что посмотреть, где погулять и так далее", – заключил он.
Спланировать свой маршрут по полуострову на новогодних и рождественских каникулах и выбрать интересную локацию, событие, праздничную активность можно с помощью карты чудес
и календаря мероприятий
.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: