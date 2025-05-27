https://crimea.ria.ru/20250527/chto-dast-krymu-prinyatie-zakona-o-legalizatsii-gostevykh-domov-1146747839.html

Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов

Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов

Благодаря принятому Госдумой закону о легализации гостевых домов данные средства размещения в Крыму смогут получать государственную поддержку и работать с... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T14:42

2025-05-27T14:42

2025-05-27T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Благодаря принятому Госдумой закону о легализации гостевых домов данные средства размещения в Крыму смогут получать государственную поддержку и работать с туроператорами. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Во вторник Госдума приняла закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.По словам Ганзия, принятие закона даст возможность обеспечить предоставление качественных и безопасных услуг в гостевых домах и сделает работу уже действующих средств размещения прозрачной, конкурентоспособной и более выгодной.Глава минкурортов Крыма уточнил, что в республике на сегодняшний день работают более девяти тысяч таких объектов. В большинстве случаев это семейный малый бизнес, который, как и органы власти, заинтересованы в обеспечении гармоничной интеграции деятельности малых и индивидуальных средств размещения Крыма в правовое поле РФ, добавил он.По словам Ганзия, до вступления закона в силу в сентябре этого года нужно провести большую работу, в том числе принять ряд соответствующих подзаконных актов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристовЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихВ Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минкурортов крыма, сергей ганзий, гостевые дома, туризм, туризм в крыму, закон и право, государственная дума рф, новости крыма, крымский бизнес