Рейтинг@Mail.ru
Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250527/chto-dast-krymu-prinyatie-zakona-o-legalizatsii-gostevykh-domov-1146747839.html
Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов
Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов
Благодаря принятому Госдумой закону о легализации гостевых домов данные средства размещения в Крыму смогут получать государственную поддержку и работать с... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T14:42
2025-05-27T14:42
крым
минкурортов крыма
сергей ганзий
гостевые дома
туризм
туризм в крыму
закон и право
государственная дума рф
новости крыма
крымский бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/09/1131950308_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e83c98c3cdb25ac4a9ce85d9422a96ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Благодаря принятому Госдумой закону о легализации гостевых домов данные средства размещения в Крыму смогут получать государственную поддержку и работать с туроператорами. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Во вторник Госдума приняла закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.По словам Ганзия, принятие закона даст возможность обеспечить предоставление качественных и безопасных услуг в гостевых домах и сделает работу уже действующих средств размещения прозрачной, конкурентоспособной и более выгодной.Глава минкурортов Крыма уточнил, что в республике на сегодняшний день работают более девяти тысяч таких объектов. В большинстве случаев это семейный малый бизнес, который, как и органы власти, заинтересованы в обеспечении гармоничной интеграции деятельности малых и индивидуальных средств размещения Крыма в правовое поле РФ, добавил он.По словам Ганзия, до вступления закона в силу в сентябре этого года нужно провести большую работу, в том числе принять ряд соответствующих подзаконных актов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристовЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихВ Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/09/1131950308_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0ccc2cbedc3c0ea3d1a812715475ad6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минкурортов крыма, сергей ганзий, гостевые дома, туризм, туризм в крыму, закон и право, государственная дума рф, новости крыма, крымский бизнес
Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов

В Крыму гостевые дома смогут получить господдержку благодаря закону – минкурортов РК

14:42 27.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Благодаря принятому Госдумой закону о легализации гостевых домов данные средства размещения в Крыму смогут получать государственную поддержку и работать с туроператорами. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Во вторник Госдума приняла закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.
По словам Ганзия, принятие закона даст возможность обеспечить предоставление качественных и безопасных услуг в гостевых домах и сделает работу уже действующих средств размещения прозрачной, конкурентоспособной и более выгодной.
"У них появится возможность новых рекламных механизмов, получения государственных мер поддержки, работы с туроператорами, а также полноценного участия в имиджевых мероприятиях, в том числе проводимых министерством", - написал министр в своем Telegram-канале.
Глава минкурортов Крыма уточнил, что в республике на сегодняшний день работают более девяти тысяч таких объектов. В большинстве случаев это семейный малый бизнес, который, как и органы власти, заинтересованы в обеспечении гармоничной интеграции деятельности малых и индивидуальных средств размещения Крыма в правовое поле РФ, добавил он.
По словам Ганзия, до вступления закона в силу в сентябре этого года нужно провести большую работу, в том числе принять ряд соответствующих подзаконных актов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристов
Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих
В Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025
 
КрымМинкурортов КрымаСергей ГанзийГостевые домаТуризмТуризм в КрымуЗакон и правоГосударственная Дума РФНовости КрымаКрымский бизнес
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31Часть Бахчисарайского района обесточена
15:22Крымский мост сейчас: со стороны Кубани снова растет очередь
15:16Проект "Лидеры России" выпустил пять губернаторов и 16 глав городов
15:05Лавров объяснил риторику Трампа по Украине
14:52В Крыму услуги ЖКХ теперь можно оплачивать без комиссии в ВТБ Онлайн
14:42Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов
14:18Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине
14:13Украина была готова отдать Крым России в 1991 году – Азаров
14:06Управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами
13:55Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока
13:44Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах
13:35Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиков
13:29В Кремле осудили атаки ВСУ по территории России
13:22Крым стал лучшим по вовлечению участников СВО в предпринимательство
13:10Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИД
13:01Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым
12:35Армия России освободила село Старая Николаевка в ДНР
12:25В Симферополе закроют пешеходный мост через реку Салгир
11:51Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины
11:50Киев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - Минобороны
Лента новостейМолния