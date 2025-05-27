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Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах
Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах
Госдума России приняла во втором и третьем чтении законопроект о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T13:44
2025-05-27T13:44
2025-05-27T14:30
гостевые дома
крым
севастополь
закон и право
государственная дума рф
новости
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Госдума России приняла во втором и третьем чтении законопроект о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно документу, гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.Частные дома, в которых будут размещаться туристы, внесут в специальный реестр классифицированных средств размещения.Дом должен принадлежать физическому лицу и не подлежать сносу как самовольная постройка по решению органов местного самоуправления или суда.Помимо Крыма и Севастополя, эксперимент будет проводиться в республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях.Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. При этом уполномоченный орган представляет правительству РФ ежегодный отчет о результатах проведения эксперимента до 31 марта года, следующего за отчетным годом. После окончания срока проведения эксперимента правительство РФ в течение 6 месяцев представляет в Совфед и Госдуму доклад о результатах проведения эксперимента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовыватьсяЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихВ Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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гостевые дома, крым, севастополь, закон и право, государственная дума рф, новости, туризм в крыму
Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах
Госдума приняла закон о проведении в Крыму эксперимента по легализации гостевых домов
13:44 27.05.2025 (обновлено: 14:30 27.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Госдума России приняла во втором и третьем чтении законопроект о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.
Частные дома, в которых будут размещаться туристы, внесут в специальный реестр классифицированных средств размещения.
Для присвоения индивидуальному жилому дому типа средства размещения "гостевой дом" он должен располагаться на земельном участке, который отнесен к категории земель населенных пунктов и вид разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводства.
Дом должен принадлежать физическому лицу и не подлежать сносу как самовольная постройка по решению органов местного самоуправления или суда.
Помимо Крыма и Севастополя, эксперимент будет проводиться в республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях.
Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. При этом уполномоченный орган представляет правительству РФ ежегодный отчет о результатах проведения эксперимента до 31 марта года, следующего за отчетным годом. После окончания срока проведения эксперимента правительство РФ в течение 6 месяцев представляет в Совфед и Госдуму доклад о результатах проведения эксперимента.
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