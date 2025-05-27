https://crimea.ria.ru/20250527/gosduma-prinyala-vazhnyy-dlya-kryma-zakon-o-gostevykh-domakh-1146744368.html

Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах

Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах

Госдума России приняла во втором и третьем чтении законопроект о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T13:44

2025-05-27T13:44

2025-05-27T14:30

гостевые дома

крым

севастополь

закон и право

государственная дума рф

новости

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Госдума России приняла во втором и третьем чтении законопроект о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно документу, гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.Частные дома, в которых будут размещаться туристы, внесут в специальный реестр классифицированных средств размещения.Дом должен принадлежать физическому лицу и не подлежать сносу как самовольная постройка по решению органов местного самоуправления или суда.Помимо Крыма и Севастополя, эксперимент будет проводиться в республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях.Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. При этом уполномоченный орган представляет правительству РФ ежегодный отчет о результатах проведения эксперимента до 31 марта года, следующего за отчетным годом. После окончания срока проведения эксперимента правительство РФ в течение 6 месяцев представляет в Совфед и Госдуму доклад о результатах проведения эксперимента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовыватьсяЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихВ Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025

https://crimea.ria.ru/20240806/legalizatsiya-gostevykh-domov-v-krymu-kogda-primut-zakon-i-zachem-eto-nuzhno-1139371578.html

крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гостевые дома, крым, севастополь, закон и право, государственная дума рф, новости, туризм в крыму