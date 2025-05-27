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Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристов
Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристов - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристов
Система здравоохранения на Южном берегу Крыма (ЮБК) полностью готова к приему туристов в летний сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T08:15
2025-05-27T08:15
2025-05-27T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Система здравоохранения на Южном берегу Крыма (ЮБК) полностью готова к приему туристов в летний сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель филиала Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России в Крыму Ольга Еремина.Еремина подчеркнула, что чаще всего в курортный сезон туристы обращаются за медпомощью с травмами."На первый взгляд кажущаяся легкость покорения тех или иных вершин иногда оборачивается очень неприятными событиями. Но мы очень внимательно относимся к туристам", – добавила медик.Ранее в минздраве предложили врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи из других регионов России на время отпуска устроиться по срочному трудовому договору в службу "скорой" в Крыму. На период работы сотрудникам будет предоставлено комфортное жилье, в том числе тем, кто приедет в Крым с семьей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нельзя желать хорошей смены: крымский врач рассказал о работе на "скорой"В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
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крым, юбк, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, туризм в крыму, туризм, новости крыма
Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристов
На Южном берегу Крыма медики полностью готовы к приему туристов