https://crimea.ria.ru/20250526/v-krymu-za-god-vyyavili-50-melanom-rannyaya-diagnostika-spaset-zhizni-1146718695.html
В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни
В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни
В Крыму за 2024 год выявлено больше 50 случаев меланомы, большинство из которых – на ранних стадиях, что существенно увеличивает шансы на выздоровление. Об этом РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T13:51
2025-05-26T13:51
2025-05-26T13:51
здоровье
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
меланома
видео
рак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146720475_0:0:995:561_1920x0_80_0_0_f42d2d76c2e9add04a259387444cd839.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за 2024 год выявлено больше 50 случаев меланомы, большинство из которых – на ранних стадиях, что существенно увеличивает шансы на выздоровление. Об этом сообщила главный врач "Клинического кожно-венерологического диспансера" Юлия Лебедева.Она напомнила, что этот вид рака – один из самых агрессивных, и призвала к регулярной самодиагностике и дерматологическим осмотрам.По словам врача, в группе риска находятся в первую очередь светлокожие люди, особенно те, кто длительно подвергается солнечному воздействию, а также пациенты с большим количеством родинок и пигментных образований.По данным диспансера, меланома составляет от 3 до 5% всех онкологических обращений в регионе. После хирургического удаления опухоли пациенты находятся под наблюдением врача в течение пяти лет. Если за это время не происходит рецидивов, человек считается клинически здоровым.Медики советуют крымчанам обращать внимание на любые изменения кожи: появление новых пигментных пятен, увеличение уже имеющихся, зуд, покраснение. Особую опасность представляют беспигментные и подногтевые формы меланомы, которые сложно распознать без профессионального осмотра."Любое образование на коже более 0,5-0,7 миллиметров должно быть осмотрено врачом", – подчеркнула Лебедева.Она также добавила, что в последнее время интерес к профилактике среди населения растет. Спрос на дерматоскопию и осмотр вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.Климатические особенности Крыма с каждым годом усиливают риски. В связи с высокой инсоляцией специалисты призывают соблюдать меры предосторожности: посещать пляжи до 9:30 и после 16:30, в часы пик находиться только в тени, использовать солнцезащитные кремы с SPF от 30 до 50+."Нужно задаться вопросом: стоит ли временный загар вашего здоровья. Солнце – это не всегда про пользу", – подытожила врач.В Крыму также реализуют уникальную программу реабилитации пациенток после мастэктомии (удаление молочной железы вместе с жировой клетчаткой, лимфоузлов, и мышц при онкологии – ред.). Она была разработана специалистами "Технологии здоровья и реабилитации" совместно с одним из крупнейших санаториев Крыма в городе Саки. Это первая онкологическая программа в Республике Крым, которая запущена. И аналогов данного санитарного лечения, по мнению экспертов, на данный момент нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программуВакцина от рака в России - Скворцова сделала заявлениеУезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146720475_142:0:995:640_1920x0_80_0_0_7967c84b8d4b4370451be93e6e855f89.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, меланома, видео, видео, рак
В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни
За год в Крыму выявлено 50 случаев меланомы – врачи призывают не игнорировать родинки
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за 2024 год выявлено больше 50 случаев меланомы, большинство из которых – на ранних стадиях, что существенно увеличивает шансы на выздоровление. Об этом сообщила главный врач "Клинического кожно-венерологического диспансера" Юлия Лебедева.
Она напомнила, что этот вид рака – один из самых агрессивных, и призвала к регулярной самодиагностике и дерматологическим осмотрам.
"Меланома – это злокачественное онкологическое заболевание, которое отличается быстрым распространением и высоким риском метастазирования", – подчеркнула Лебедева.
По словам врача, в группе риска находятся в первую очередь светлокожие люди, особенно те, кто длительно подвергается солнечному воздействию, а также пациенты с большим количеством родинок и пигментных образований.
По данным диспансера, меланома составляет от 3 до 5% всех онкологических обращений в регионе. После хирургического удаления опухоли пациенты находятся под наблюдением врача в течение пяти лет. Если за это время не происходит рецидивов, человек считается клинически здоровым.
Медики советуют крымчанам обращать внимание на любые изменения кожи: появление новых пигментных пятен, увеличение уже имеющихся, зуд, покраснение. Особую опасность представляют беспигментные и подногтевые формы меланомы, которые сложно распознать без профессионального осмотра.
"Любое образование на коже более 0,5-0,7 миллиметров должно быть осмотрено врачом", – подчеркнула Лебедева.
Она также добавила, что в последнее время интерес к профилактике среди населения растет. Спрос на дерматоскопию и осмотр вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.
Климатические особенности Крыма с каждым годом усиливают риски. В связи с высокой инсоляцией специалисты призывают соблюдать меры предосторожности: посещать пляжи до 9:30 и после 16:30, в часы пик находиться только в тени, использовать солнцезащитные кремы с SPF от 30 до 50+.
"Нужно задаться вопросом: стоит ли временный загар вашего здоровья. Солнце – это не всегда про пользу", – подытожила врач.
В Крыму также реализуют
уникальную программу реабилитации пациенток после мастэктомии (удаление молочной железы вместе с жировой клетчаткой, лимфоузлов, и мышц при онкологии – ред.). Она была разработана специалистами "Технологии здоровья и реабилитации" совместно с одним из крупнейших санаториев Крыма в городе Саки. Это первая онкологическая программа в Республике Крым, которая запущена. И аналогов данного санитарного лечения, по мнению экспертов, на данный момент нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: