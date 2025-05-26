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В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни

В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни

В Крыму за 2024 год выявлено больше 50 случаев меланомы, большинство из которых – на ранних стадиях, что существенно увеличивает шансы на выздоровление. Об этом РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T13:51

2025-05-26T13:51

2025-05-26T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за 2024 год выявлено больше 50 случаев меланомы, большинство из которых – на ранних стадиях, что существенно увеличивает шансы на выздоровление. Об этом сообщила главный врач "Клинического кожно-венерологического диспансера" Юлия Лебедева.Она напомнила, что этот вид рака – один из самых агрессивных, и призвала к регулярной самодиагностике и дерматологическим осмотрам.По словам врача, в группе риска находятся в первую очередь светлокожие люди, особенно те, кто длительно подвергается солнечному воздействию, а также пациенты с большим количеством родинок и пигментных образований.По данным диспансера, меланома составляет от 3 до 5% всех онкологических обращений в регионе. После хирургического удаления опухоли пациенты находятся под наблюдением врача в течение пяти лет. Если за это время не происходит рецидивов, человек считается клинически здоровым.Медики советуют крымчанам обращать внимание на любые изменения кожи: появление новых пигментных пятен, увеличение уже имеющихся, зуд, покраснение. Особую опасность представляют беспигментные и подногтевые формы меланомы, которые сложно распознать без профессионального осмотра."Любое образование на коже более 0,5-0,7 миллиметров должно быть осмотрено врачом", – подчеркнула Лебедева.Она также добавила, что в последнее время интерес к профилактике среди населения растет. Спрос на дерматоскопию и осмотр вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.Климатические особенности Крыма с каждым годом усиливают риски. В связи с высокой инсоляцией специалисты призывают соблюдать меры предосторожности: посещать пляжи до 9:30 и после 16:30, в часы пик находиться только в тени, использовать солнцезащитные кремы с SPF от 30 до 50+."Нужно задаться вопросом: стоит ли временный загар вашего здоровья. Солнце – это не всегда про пользу", – подытожила врач.В Крыму также реализуют уникальную программу реабилитации пациенток после мастэктомии (удаление молочной железы вместе с жировой клетчаткой, лимфоузлов, и мышц при онкологии – ред.). Она была разработана специалистами "Технологии здоровья и реабилитации" совместно с одним из крупнейших санаториев Крыма в городе Саки. Это первая онкологическая программа в Республике Крым, которая запущена. И аналогов данного санитарного лечения, по мнению экспертов, на данный момент нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программуВакцина от рака в России - Скворцова сделала заявлениеУезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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