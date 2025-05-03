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Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

Некоторые особенно популярные сегодня в России и в мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T09:33

2025-05-03T09:33

2025-05-03T09:02

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Некоторые особенно популярные сегодня в России и в мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, на которые есть спрос. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.Знаковое туристическое событие для КрымаРанее в Ялте прошел форум-выставка индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". В мероприятиях участвовали представители более 150 компаний со всей страны. Наряду с креативными подходами к продвижению территорий и новыми правилами размещения туристов здесь обсуждают инновационные подходы в курортно-санаторном направлении.По словам Бури, это событие знаковое для Крыма каждый год, но теперь особенно. Поскольку впервые в рамках программы провели форум по бальнеологии (лечение минеральными водами), пелоидотерапии (грязелечение) и развитию СПА-продуктов.На форуме обсудили, как сохранить этот лечебный потенциал для будущих поколений, как использовать новые методики оздоровления и реабилитации и как внедрять популярные спа-технологии в "классику" лечения, рассказал гость эфира."Мы знаем, что стресс серьезно влияет на наше физическое здоровье. Спа-технологии – это оздоровление. И они должны соединяться с классическими методами санаторно-курортного лечения. У нас в Крыму уже есть примеры, когда отдельные курортные комплексы это делают. Но впереди, конечно, еще очень много работы", – отметил специалист.И подчеркнул, что лечение с помощью природных факторов – это доказательная медицина, о которой давно известно на полуострове. Не случайно еще со времен СССР в Крыму существуют два института курортологии: Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения климатотерапии, медицинской климатологии и реабилитации им. Сеченова в Ялте и Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации в Евпатории.Разрабатывать и продвигатьТак, по его словам, такая программа, как "Крепкий сон" сегодня внедрена только в двух санаториях Крыма.Аналогичная ситуация с такими трендами в оздоровлении, как активное долголетие, детокс, управление весом и моделирование фигуры, добавил гость эфира."Запрос очень большой на них. Но у нас не во всех санаториях есть программы детокса. Дальше смотрим: душ Шарко, подводный душ-массаж, моделирующий ручной массаж, аппаратная прессотерапия. Все это процедуры, которые позволяют моделировать фигуру", – отметил специалист.В город Саки местным санаториям необходимо, применяя уникальные природные факторы и используя уже проверенные методы, разрабатывать новые программы в рамках актуальной сегодня концепции "сексуальный велнес", сказал Буря.Аргументируя свое мнение, он привел данные последних исследований, согласно которым 22% молодых людей в России в возрасте от 18 до 23 лет не имеют сексуальной жизни, причем более половины опрошенных сообщили о проблемах в отношениях, отсутствии влечения. Проблема серьезная, но полузакрытая, и ее надо решать, заметил специалист.Еще один тренд санаторно-курортного оздоровления – укрепление иммунитета, важность которого доказал COVID-19. В Крыму для этого масса возможностей, и их нужно только правильно презентовать, выделяя в отдельные программы и активно продвигая с помощью маркетинговых методов, считает эксперт."Помочь организму восстановиться, укрепить иммунитет возможно за две недели, 20 дней – этим еще в период СССР занимались", – заметил гость эфира.Чего в Крыму нет пока еще вовсе, так это программ ментального здоровья и клеточного обновления (митохондриальное здоровье), и это срочно надо исправить, сказал Буря.Сколько это может стоитьПо мнению эксперта, в рамках трендов санаторно-курортного лечения вполне реально составить программу, которая будет стоить 6 – 8 рублей в сутки. Это полный комплекс услуг, связанный с пребыванием в санатории, уточнил Буря.Такой вариант возможен, если программа составляется исходя из наличия процедур, которые уже проводятся на базе имеющегося оборудования, подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха – минобразКрым и исторические регионы объединяются для развития туротраслиМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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