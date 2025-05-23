Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих
Чем порадует туристов Балаклава летом в условиях разгара строительства марины
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы в Балаклавской бухте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Даже в условиях ограничений, связанных с масштабным строительством яхтенной марины на обеих центральных набережных, Балаклава продолжает манить туристов своей ни с чем не сравнимой природой и пляжами. Власти и бизнес здесь приноровились к условиям и ждут гостей.
Чем намерены встречать и удивлять, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.
В тесноте, да не в обиде
Глобальная стройка яхтенной марины в Балаклаве ведется теперь уже на обеих набережных – Таврической и Назукина, которые по итогу работ должны превратиться в одну большую прогулочную зону у моря. Пока этого не произошло, ограждения несколько сковывают возможности уютного курортного "городка" и порывы туристов, как местных, так и гостей.
Но бурление в популярном и ни на что не похожем муниципальном округе Севастополя продолжается. Точнее, только начинается, ведь майские праздники показали, что лето будет жарким во всех смыслах.
Объекты размещения в Балаклаве бронируются процентов на двадцать активнее, чем в самом городе, говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.
"Сегодня уже по малому бизнесу до 50% июль – август гарантирована бронь. Самый востребованный сегмент – гостевые дома. Цены разные: от 1,5 тысяч за комнату до 10 тысяч, если речь об объектах ультрасовременных", – рассказала она.
Играет роль и удаленность от центра, а значит, моря.
Пока Таврическая набережная доступна лишь точечно – для посетителей Балаклавского подземного музейного комплекса с его "парящей" подлодкой и прочими встроенными в мультимедийные экспозиции артефактами.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавский подземный музейный комплекс
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Балаклавский подземный музейный комплекс
На набережной Назукина коммунальщики провели весь необходимый комплекс работ к лету: подкрасили элементы благоустройства, отремонтировали лавочки, привели в порядок клумбы.
Большинство магазинчиков и кафе, кроме тех, что были выкуплены у владельцев в рамках строительства марины, работают. Ждут сезона и лодочники.
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПамятник Александру Куприну на набережной Назукина в Балаклаве
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Памятник Александру Куприну на набережной Назукина в Балаклаве
"Ялики традиционно как возили, так и будут – строительные работы этому не помешают, в остальном все будет происходить в рамках оперативной обстановки", – обещают в государственном унитарном предприятии "Проект развития Балаклавы".
Ходить на дальние пляжи готовится и большой катер на 90 мест. По предварительной договоренности с муниципалитетом, он будет работать так же, как и в прошлом году: перевозчик тот же, график прежний, льготную категорию пассажиров согласуют. Первый рейс ожидается 15 июня, если не возникнет проволочек из-за погоды или документов.
© РИА Новости КрымВид на крепость Чембало с набережной Назукина в Балаклаве
© РИА Новости Крым
Вид на крепость Чембало с набережной Назукина в Балаклаве
"И мы договаривались, что будет на набережной Назукина оборудована "галерея" для прохода граждан, жителей и гостей Балаклавы на катер", – рассказала замглавы администрации Балаклавы Юлия Липовка.
В компании, строящей марину, информацию подтверждают. И уточняют, что зона проезда спецтехники на набережной из соображений безопасности уже огорожена водоналивными блоками, которые не закрывают вид на море.
"А за кинотеатром "Родина", дальше в сторону выхода из бухты, установили временный строительный забор, который делит набережную на прогулочную зону для пешеходов, ближе к воде, и проезжую часть – для спецтехники, крупногабаритного транспорта. Такой "коридор" необходим, чтобы обеспечить безопасность", – разъяснили в компании.
© Пресс-служба ПАО "Мостотрест"Строительная площадка на территории бывшего завода "Металлист" в Балаклаве, где были найдены новые экспонаты для музея
© Пресс-служба ПАО "Мостотрест"
Строительная площадка на территории бывшего завода "Металлист" в Балаклаве, где были найдены новые экспонаты для музея
Без "бананов", но с каяками и палаткой
Катер, как и ялики, соединит набережную Назукина с одним из самых популярных дальних балаклавских пляжей – Серебряным. Он единственный сегодня остался в ведении муниципалитета.
Оператор пляжа определен по итогам майского конкурса, он будет прежний. Контракт на стадии подписания, а работы по благоустройству уже ведутся более чем активно. Потому как к первому дню лета должно быть все необходимое, хоть официально купальный сезон может начаться лишь в середине июня, как в прошлом году, говорит управляющий Виктор Рожик.
"Конечно, все будет готово раньше. Мы провели уже обследование дна и подали декларацию о готовности пляжа к сезону в части безопасности. У нас обученные матросы-спасатели и необходимый инвентарь – буи, фарватеры, предупреждающие таблички – все на складе. Часть на пляж уже завезли и на следующей неделе вынесем еще, пока не торопились: штормило", – рассказал он.
© Александр ДружиновичПлавание на сап-досках в районе Балаклавы
© Александр Дружинович
Плавание на сап-досках в районе Балаклавы
"Бананов", гидроциклов и прочих скоростных штук на воде не будет. А вот для любителей каякинга новость хорошая: с организаторами этого вида активного отдыха договорятся, как только подпишут договор.
Будет и оправдавшая себя в прошлом году новая услуга "Трекер" для ценителей "зависнуть" на природе недалеко от моря.
"Сдаем в аренду инвентарь, полные наборы для трекинга, путешествий по горам. Палатка, спальные мешки, газовая горелочка, посуда – весь набор. Можно взять и побродить по Большой Севастопольской тропе и на ночевку остаться где-нибудь в лесочке, где места не заняты".
© РИА Новости КрымКаяки на пляже
© РИА Новости Крым
Каяки на пляже
Цены, конечно, чуть повысятся на все, но как везде, а не потому что дальний пляж, заметил Виктор. Основные позиции – мороженое, напитки, закуски – "будут сравнимы с товарами на набережной Балаклавы, где есть вся инфраструктура и подъездные пути".
К слову о путях. С недавних пор в акватории Балаклавской бухты установили боносетевые заграждения в целях безопасности.
"Их иногда перекрывают. Поэтому будем смотреть уже по ситуации", – прокомментировал Виктор перспективы логистики водного транспорта.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавская бухта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Балаклавская бухта
Что с другими пляжами Балаклавы
Что касается еще одного любимого многими Золотого пляжа, следующего после Серебряного, то в этом году в перечень официальных он не попал. Хотя купающихся здесь уже можно наблюдать.
Пляж Васили остается аварийно-опасным: активный оползень вывел его из реестра, и пока о его возвращении туда речи не идет.
Пляж Городской, в конце набережной Назукина, и Мраморный (Солдатский/Матросский), в конце Таврической набережной, также остаются закрытыми в том числе по причине строительства яхтенной марины.
Зато вернулся в список официальных городских пляжей Яшмовый в районе мыса Фиолент. В прошлом году из соображений безопасности туда запрещали ходить катеру. Теперь муниципалитет готов организовать рейсы с того же причала, откуда отходит судно на Серебряный пляж.
Отдыхающие на Яшмовом пляже в Севастополе
Удивительное рядом
Кажущаяся маленькой Балаклава, говорит консультант Центра развития туризма Севастополя Дмитрий Шемятин, на самом деле много чем интересна. Так, например, в черте города есть своеобразное украшение этих мест – генуэзская крепость Чембало, построенная в XIV веке. Сейчас из-за ограничений подняться к ней можно только поверху, то есть через Большую Севастопольскую тропу и балку Кефало-Вриси, предупреждает он.
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Большая Севастопольская тропа ведет и к "Бочке Смерти", а потом дальше, к урочищу Аязьма в зоне особо охраняемой территории, роднику Аязьма-Чокрак и, наконец, к морю.
Кроме того, есть нижний путь, так называемая "Тропа здоровья". Она приведет от Генуэзской крепости вниз, через восстановленный мостик, до Серебряного и далее до Золотого пляжа.
"И есть также два форта – "Северная Балаклава", он ниже, и "Южная Балаклава", чуть выше. Там установлены большие информационные щиты и можно погулять. Это для самостоятельного пешего подъема, чтобы ознакомиться с этим наследием истории и архитектуры", – добавляет Дмитрий.
Есть развлечения и для взыскательной публики. Одно из таких – "Сам себе капитан". Не зря же тут так много яхт, а будет еще больше и разных.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы на набережной Балаклавы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Туристы на набережной Балаклавы
"Интересная активность. Вам предлагают экспресс-обучение, и дают яхточку-маломерку, которой вы сами управляете. То есть без прав, но все это легально, под контролем, и вы катаетесь на ней некоторое время. Ценовые сегменты разные: есть попроще, и есть для тех, кто любит чтобы поизысканнее", – рассказал консультант Центра развития туризма Севастополя.
До того, как частично перекрыли центральную площадь 1 Мая, ведущую на набережную Назукина, здесь каждое лето подлавливали туристов гиды, приглашая на различные джип-туры. Сейчас процесс немножко стих, но услуга непременно вернется – выход найдут.
Есть здесь и другие экскурсии – на месте разобраться будет нетрудно.
Ну а те, кто собирается отдыхать в Балаклаве в июне, попадут еще и на День Балаклавского округа. Программа там насыщенная, говорят местные власти, и обещают, что скучно точно не будет.
Города России. Балаклава
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по его поручению за апрель – май к лету должны подготовить 26 официальных городских пляжей. В список вошли: Солнечный, Песочная бухта, Песочный, Парк Победы, Омега, Аквамарин, Солдатский, Яшмовый, Серебряный, пляж ДОЛ "Ласпи", Дельфин, Мыс Хрустальный, пляж пансионата "Изумруд", Андреевка, Наш Парус, Звездный берег, Орловка-1, Вязовая роща, Нахимовец, Любимовка-2, пляж пансионата "Радость", Любимовка, пляж ДОЛ "Алькадар", СОЛ "Горизонт", Учкуевка и Ушакова балка.
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