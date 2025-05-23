https://crimea.ria.ru/20250523/leto-2025-v-balaklave-chto-zhdet-otdykhayuschikh-1146630992.html

Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих

Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих

Даже в условиях ограничений, связанных с масштабным строительством яхтенной марины на обеих центральных набережных, Балаклава продолжает манить туристов своей... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T06:32

2025-05-23T06:32

2025-05-23T06:32

эксклюзивы риа новости крым

балаклава

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

отдых

отдых в крыму

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0b/1120478925_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_3d7150e59b4bfe0fd31f3d26324e8e63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Даже в условиях ограничений, связанных с масштабным строительством яхтенной марины на обеих центральных набережных, Балаклава продолжает манить туристов своей ни с чем не сравнимой природой и пляжами. Власти и бизнес здесь приноровились к условиям и ждут гостей. Чем намерены встречать и удивлять, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.В тесноте, да не в обидеГлобальная стройка яхтенной марины в Балаклаве ведется теперь уже на обеих набережных – Таврической и Назукина, которые по итогу работ должны превратиться в одну большую прогулочную зону у моря. Пока этого не произошло, ограждения несколько сковывают возможности уютного курортного "городка" и порывы туристов, как местных, так и гостей.Но бурление в популярном и ни на что не похожем муниципальном округе Севастополя продолжается. Точнее, только начинается, ведь майские праздники показали, что лето будет жарким во всех смыслах.Объекты размещения в Балаклаве бронируются процентов на двадцать активнее, чем в самом городе, говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.Играет роль и удаленность от центра, а значит, моря.Пока Таврическая набережная доступна лишь точечно – для посетителей Балаклавского подземного музейного комплекса с его "парящей" подлодкой и прочими встроенными в мультимедийные экспозиции артефактами. На набережной Назукина коммунальщики провели весь необходимый комплекс работ к лету: подкрасили элементы благоустройства, отремонтировали лавочки, привели в порядок клумбы.Большинство магазинчиков и кафе, кроме тех, что были выкуплены у владельцев в рамках строительства марины, работают. Ждут сезона и лодочники.Ходить на дальние пляжи готовится и большой катер на 90 мест. По предварительной договоренности с муниципалитетом, он будет работать так же, как и в прошлом году: перевозчик тот же, график прежний, льготную категорию пассажиров согласуют. Первый рейс ожидается 15 июня, если не возникнет проволочек из-за погоды или документов.В компании, строящей марину, информацию подтверждают. И уточняют, что зона проезда спецтехники на набережной из соображений безопасности уже огорожена водоналивными блоками, которые не закрывают вид на море."А за кинотеатром "Родина", дальше в сторону выхода из бухты, установили временный строительный забор, который делит набережную на прогулочную зону для пешеходов, ближе к воде, и проезжую часть – для спецтехники, крупногабаритного транспорта. Такой "коридор" необходим, чтобы обеспечить безопасность", – разъяснили в компании.Без "бананов", но с каяками и палаткойКатер, как и ялики, соединит набережную Назукина с одним из самых популярных дальних балаклавских пляжей – Серебряным. Он единственный сегодня остался в ведении муниципалитета.Оператор пляжа определен по итогам майского конкурса, он будет прежний. Контракт на стадии подписания, а работы по благоустройству уже ведутся более чем активно. Потому как к первому дню лета должно быть все необходимое, хоть официально купальный сезон может начаться лишь в середине июня, как в прошлом году, говорит управляющий Виктор Рожик."Бананов", гидроциклов и прочих скоростных штук на воде не будет. А вот для любителей каякинга новость хорошая: с организаторами этого вида активного отдыха договорятся, как только подпишут договор.Будет и оправдавшая себя в прошлом году новая услуга "Трекер" для ценителей "зависнуть" на природе недалеко от моря."Сдаем в аренду инвентарь, полные наборы для трекинга, путешествий по горам. Палатка, спальные мешки, газовая горелочка, посуда – весь набор. Можно взять и побродить по Большой Севастопольской тропе и на ночевку остаться где-нибудь в лесочке, где места не заняты".Цены, конечно, чуть повысятся на все, но как везде, а не потому что дальний пляж, заметил Виктор. Основные позиции – мороженое, напитки, закуски – "будут сравнимы с товарами на набережной Балаклавы, где есть вся инфраструктура и подъездные пути".К слову о путях. С недавних пор в акватории Балаклавской бухты установили боносетевые заграждения в целях безопасности. "Их иногда перекрывают. Поэтому будем смотреть уже по ситуации", – прокомментировал Виктор перспективы логистики водного транспорта.Что с другими пляжами БалаклавыЧто касается еще одного любимого многими Золотого пляжа, следующего после Серебряного, то в этом году в перечень официальных он не попал. Хотя купающихся здесь уже можно наблюдать.Пляж Васили остается аварийно-опасным: активный оползень вывел его из реестра, и пока о его возвращении туда речи не идет.Пляж Городской, в конце набережной Назукина, и Мраморный (Солдатский/Матросский), в конце Таврической набережной, также остаются закрытыми в том числе по причине строительства яхтенной марины. Зато вернулся в список официальных городских пляжей Яшмовый в районе мыса Фиолент. В прошлом году из соображений безопасности туда запрещали ходить катеру. Теперь муниципалитет готов организовать рейсы с того же причала, откуда отходит судно на Серебряный пляж.Удивительное рядомКажущаяся маленькой Балаклава, говорит консультант Центра развития туризма Севастополя Дмитрий Шемятин, на самом деле много чем интересна. Так, например, в черте города есть своеобразное украшение этих мест – генуэзская крепость Чембало, построенная в XIV веке. Сейчас из-за ограничений подняться к ней можно только поверху, то есть через Большую Севастопольскую тропу и балку Кефало-Вриси, предупреждает он.Большая Севастопольская тропа ведет и к "Бочке Смерти", а потом дальше, к урочищу Аязьма в зоне особо охраняемой территории, роднику Аязьма-Чокрак и, наконец, к морю.Кроме того, есть нижний путь, так называемая "Тропа здоровья". Она приведет от Генуэзской крепости вниз, через восстановленный мостик, до Серебряного и далее до Золотого пляжа.Есть развлечения и для взыскательной публики. Одно из таких – "Сам себе капитан". Не зря же тут так много яхт, а будет еще больше и разных.До того, как частично перекрыли центральную площадь 1 Мая, ведущую на набережную Назукина, здесь каждое лето подлавливали туристов гиды, приглашая на различные джип-туры. Сейчас процесс немножко стих, но услуга непременно вернется – выход найдут.Есть здесь и другие экскурсии – на месте разобраться будет нетрудно.Ну а те, кто собирается отдыхать в Балаклаве в июне, попадут еще и на День Балаклавского округа. Программа там насыщенная, говорят местные власти, и обещают, что скучно точно не будет.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по его поручению за апрель – май к лету должны подготовить 26 официальных городских пляжей. В список вошли: Солнечный, Песочная бухта, Песочный, Парк Победы, Омега, Аквамарин, Солдатский, Яшмовый, Серебряный, пляж ДОЛ "Ласпи", Дельфин, Мыс Хрустальный, пляж пансионата "Изумруд", Андреевка, Наш Парус, Звездный берег, Орловка-1, Вязовая роща, Нахимовец, Любимовка-2, пляж пансионата "Радость", Любимовка, пляж ДОЛ "Алькадар", СОЛ "Горизонт", Учкуевка и Ушакова балка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ехать в Крым - мнение звезды"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезонуКостюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летом

https://crimea.ria.ru/20250519/desyat-prichin-priekhat-v-krym-letom-1146429511.html

балаклава

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

балаклава, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, севастополь