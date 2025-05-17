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В Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025

В Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025 - РИА Новости Крым, 16.05.2025

В Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025

В Крыму фиксируется устойчивый рост интереса к посуточной аренде жилья. Эксперты сервиса "Авито Путешествия" сообщили РИА Новости Крым, что спрос на... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-17T07:06

2025-05-17T07:06

2025-05-16T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируется устойчивый рост интереса к посуточной аренде жилья. Эксперты сервиса "Авито Путешествия" сообщили РИА Новости Крым, что спрос на краткосрочную аренду квартир на полуострове в 2025 году увеличился на 48%.Эксперты отмечают рост с началом курортного сезона и связывают его с трендом на самостоятельные поездки и бронирование жилья без посредников.При этом подход к выбору квартиры у туристов остается неизменным: в среднем пользователь просматривает до 70 объявлений перед бронью, половина использует фильтры для поиска подходящих вариантов.Специалисты отмечают, что на выбор влияют фотографии интерьера, отзывы гостей, дизайн, вежливость хозяев и подробное описание правил проживания.Особую роль играют скидки за длительное проживание, пометки "горящее предложение" и мгновенное бронирование – оно увеличивает количество заявок почти на 30%."На этапе поиска пользователю важно увидеть актуальную честную цену в объявлении, а также понятное и привлекательное описание. О самом главном нужно суметь рассказать в первых четырех строчках: близости к морю, горам, достопримечательностям, наличии детской кроватки и стульчика, парковочного места, аксессуарах для животных, скидках", – объяснила эксперт сервиса Алена Киселева.Также активно используется продвижение объектов за комиссию: владельцы платят площадке только за успешные бронирования. При этом эффективнее всего работают объявления с качественными фото и видеороликами.По данным "Авито Путешествий", уровень сервиса арендодателя становится ключевым фактором доверия гостей. Показатель учитывает скорость ответов, актуальность календаря, количество отмен и общий опыт взаимодействия с клиентами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в маеАлупка готова к курортному сезону 2025: что ожидает гостей "Лисьей норы" Гидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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