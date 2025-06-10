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Как в Крыму защищают права туристов - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Как в Крыму защищают права туристов
Как в Крыму защищают права туристов - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Как в Крыму защищают права туристов
Чаще всего отдыхающие в Крыму обращаются за помощью в защите своих прав как потребителей услуг в связи невозвратом предоплаты за турпутевку или бронь в... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T06:08
2025-06-10T06:08
радио "спутник в крыму"
крым
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общество
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Чаще всего отдыхающие в Крыму обращаются за помощью в защите своих прав как потребителей услуг в связи невозвратом предоплаты за турпутевку или бронь в гостинице. Процент таких нарушений невелик, и закон на стороне гостя, если он все сделал правильно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Виктория Воронова.Невозврат залога за бронь: кто правЖизнь сегодня очень динамичная и порой непредсказуемая, так что нередко люди вынуждены менять свои планы, отказываться от отдыха или переносить его, из-за чего могут происходить неприятные истории, отметила Воронова.Такие жалобы от отдыхающих, по словам Вороновой, поступают не часто, но каждый сезон."То есть из года в год мы наблюдаем такую не очень хорошую стабильность. Если говорить от общего количества гостиниц и субъектов, которые осуществляют эту деятельность, то примерно 5-7% за сезон "балуются" такими вещами", – уточнила она.Как вариант для невозврата средств потребителю используют следующую уловку. Потенциального гостя на этапе заключения договора могут поставить перед фактом, что он обязан будет оплатить штраф в случае отказа от услуги, даже если внесет залог, предупредила Воронова."Когда заключается бронь, потребителю отсылается договор, в котором прописано, что если он в одностороннем порядке расторгает его, то на него налагаются штрафные санкции", – сказала Воронова.Все это незаконно, и если орган Роспотребнадзора получает информацию о таком факте, то выносит предостережение субъекту хозяйствования, закон здесь на стороне потребителя, подчеркнула она.Закон "О защите прав потребителей" предусматривает только одно исключение на тот случай, если исполнитель услуги сможет обосновать, почему он удержал какую-то сумму. Но такое обоснование обязательно должно быть документальным, причем аргумент "я не сдал этот номер кому-то другому и упустил выгоду" из-за отказа клиента не работает, заметила Виноградова."Поэтому я призываю всех соблюдать закон. А нашим потребителям напомню, что если вы внесли предоплату, то она должна быть возвращена без всяких штрафных санкций", - указала она.Чтобы защитить свои права на уровне претензий или выиграть дело по иску в суде, который для потребителя абсолютно бесплатный, Виноградова рекомендует туристам всегда сохранять любую переписку, касающуюся бронирования, покупки, оплаты и предоплаты услуг."Все это пересылается на электронную почту, не нужно ее чистить", – заметила она.По словам Виноградовой, нарушают законодательство каждый год разные субъекты хозяйствования. Те же, что хоть раз получили предостережение от Роспотребнадзора, как правило в поле зрения ведомства по таким претензиям не попадают.Если вы снимаете квартируНесколько сложнее обстоят дела в тех случаях, когда туристы бронируют не номер в гостинице или отеле, а квартиру, то есть арендуют жилье у самозанятого, отметила Виноградова.Дело в том, что закон о защите прав потребителей в этом случае не работает, так как, согласно его преамбуле, исполнитель – это индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, а самозанятый не является ни тем, ни другим – "это отдельный институт", пояснила она.При этом она подчеркнула, что защитить свои права в случае споров при съеме квартиры и вернуть деньги можно лишь в том случае, если владелец жилья оформлен как самозанятый и у вас сохранен полученный от него чек об оплате услуг."И всегда надо внимательно изучить оферту на сайте, а не просто смотреть на красивые картинки. В контактах – должна быть информация об исполнителе услуг", – рекомендует Виноградова.По ее словам, число обращений о нарушениях закона самозанятыми в этой сфере услуг в Крыму крайне мало: 2-3 за сезон.Жалобы на перевозчиковЧто касается жалоб на перевозчиков из-за невозможности вернуть билеты на транспорт, то таких в республике за последние три года не было совсем, сказала Виноградова."Были только обращения в прошлом году от людей по поводу того, что в поездах не соблюдается температурный режим, который предусмотрен по СанПиНу. Температура зашкаливала в вагонах до +37-38 градусов. И я знаю, что коллеги из другого отдела, которые курируют транспорт, выходили на проверки с прокуратурой и привлекали перевозчика к ответственности", – рассказала Виноградова.По ее словам, такие ситуации могут возникать из-за того, что есть поезда, в которых не открываются окна, так как предусмотрена система кондиционирования, в случае ее поломки ремонт в пути невозможен. Но комфорт пассажиров – забота перевозчика, подчеркнула Виноградова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знатьЧто даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домовРоссиян защитят от навязанных услуг и товаров
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Как в Крыму защищают права туристов

Защита прав туристов в Крыму в курортный сезон - что важно знать

06:08 10.06.2025
 
© Дмитрий МакеевЭкскурсия в Крыму
Экскурсия в Крыму
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Чаще всего отдыхающие в Крыму обращаются за помощью в защите своих прав как потребителей услуг в связи невозвратом предоплаты за турпутевку или бронь в гостинице. Процент таких нарушений невелик, и закон на стороне гостя, если он все сделал правильно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Виктория Воронова.

Невозврат залога за бронь: кто прав

Жизнь сегодня очень динамичная и порой непредсказуемая, так что нередко люди вынуждены менять свои планы, отказываться от отдыха или переносить его, из-за чего могут происходить неприятные истории, отметила Воронова.
"Чаще всего в курортный сезон мы сталкиваемся с обращениями при приобретении туристических путевок и бронировании гостиниц. Люди планируют, что-то меняется, и человек может отказаться от брони, но заплатить какой-то задаток. И бывает так, что наши крымские гостиницы не возвращают денежные средства", – сказала она.
Такие жалобы от отдыхающих, по словам Вороновой, поступают не часто, но каждый сезон.
"То есть из года в год мы наблюдаем такую не очень хорошую стабильность. Если говорить от общего количества гостиниц и субъектов, которые осуществляют эту деятельность, то примерно 5-7% за сезон "балуются" такими вещами", – уточнила она.
Как вариант для невозврата средств потребителю используют следующую уловку. Потенциального гостя на этапе заключения договора могут поставить перед фактом, что он обязан будет оплатить штраф в случае отказа от услуги, даже если внесет залог, предупредила Воронова.
"Когда заключается бронь, потребителю отсылается договор, в котором прописано, что если он в одностороннем порядке расторгает его, то на него налагаются штрафные санкции", – сказала Воронова.
Все это незаконно, и если орган Роспотребнадзора получает информацию о таком факте, то выносит предостережение субъекту хозяйствования, закон здесь на стороне потребителя, подчеркнула она.

"Для тех, кто таким образом нарушает права потребителя, существует гражданско-правовая ответственность, которая кратно увеличивается к сумме за ту бронь, которую он не вернул потребителю", – акцентировала представитель Роспотребнадзора.

Закон "О защите прав потребителей" предусматривает только одно исключение на тот случай, если исполнитель услуги сможет обосновать, почему он удержал какую-то сумму. Но такое обоснование обязательно должно быть документальным, причем аргумент "я не сдал этот номер кому-то другому и упустил выгоду" из-за отказа клиента не работает, заметила Виноградова.
"Поэтому я призываю всех соблюдать закон. А нашим потребителям напомню, что если вы внесли предоплату, то она должна быть возвращена без всяких штрафных санкций", - указала она.
Чтобы защитить свои права на уровне претензий или выиграть дело по иску в суде, который для потребителя абсолютно бесплатный, Виноградова рекомендует туристам всегда сохранять любую переписку, касающуюся бронирования, покупки, оплаты и предоплаты услуг.
"Все это пересылается на электронную почту, не нужно ее чистить", – заметила она.
По словам Виноградовой, нарушают законодательство каждый год разные субъекты хозяйствования. Те же, что хоть раз получили предостережение от Роспотребнадзора, как правило в поле зрения ведомства по таким претензиям не попадают.

Если вы снимаете квартиру

Несколько сложнее обстоят дела в тех случаях, когда туристы бронируют не номер в гостинице или отеле, а квартиру, то есть арендуют жилье у самозанятого, отметила Виноградова.
Дело в том, что закон о защите прав потребителей в этом случае не работает, так как, согласно его преамбуле, исполнитель – это индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, а самозанятый не является ни тем, ни другим – "это отдельный институт", пояснила она.
"Вместе с тем в судебной плоскости вы сможете защитить свои потребительские права, если они вдруг будут нарушены. Потому что есть постановление Пленума Верховного суда РФ 2017 года, которое приравняло этих субъектов к предпринимателям и юридическим лицам", – добавила Виноградова.
При этом она подчеркнула, что защитить свои права в случае споров при съеме квартиры и вернуть деньги можно лишь в том случае, если владелец жилья оформлен как самозанятый и у вас сохранен полученный от него чек об оплате услуг.
"И всегда надо внимательно изучить оферту на сайте, а не просто смотреть на красивые картинки. В контактах – должна быть информация об исполнителе услуг", – рекомендует Виноградова.
По ее словам, число обращений о нарушениях закона самозанятыми в этой сфере услуг в Крыму крайне мало: 2-3 за сезон.

Жалобы на перевозчиков

Что касается жалоб на перевозчиков из-за невозможности вернуть билеты на транспорт, то таких в республике за последние три года не было совсем, сказала Виноградова.
"Были только обращения в прошлом году от людей по поводу того, что в поездах не соблюдается температурный режим, который предусмотрен по СанПиНу. Температура зашкаливала в вагонах до +37-38 градусов. И я знаю, что коллеги из другого отдела, которые курируют транспорт, выходили на проверки с прокуратурой и привлекали перевозчика к ответственности", – рассказала Виноградова.
По ее словам, такие ситуации могут возникать из-за того, что есть поезда, в которых не открываются окна, так как предусмотрена система кондиционирования, в случае ее поломки ремонт в пути невозможен. Но комфорт пассажиров – забота перевозчика, подчеркнула Виноградова.

"И я надеюсь, что наши перевозчики не будут допускать таких нарушений и в этом году, и все будет хорошо у потребителей, которые приезжают к нам в Крым", - заключила она.

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