https://crimea.ria.ru/20240820/v-rossii-rastet-zabolevaemost-koronavirusom-1139733925.html

В России растет заболеваемость коронавирусом

В России растет заболеваемость коронавирусом - РИА Новости Крым, 20.08.2024

В России растет заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю увеличилась на 31,4%, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T12:46

2024-08-20T12:46

2024-08-20T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю увеличилась на 31,4%, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 1409 человек с коронавирусом, что на 28,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.Выздоровели за неделю 10 558 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 11 человек, уточнили в оперштабе.Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил о том что, мутация JN.1 активно вытесняет другой подвид штамма коронавируса "Омикрон" – BA.2.86. По его словам, новый подвид "Омикрона", который стремительно распространяется в мире, легче переносится организмом, однако есть высокий риск серьезных осложнений, в том числе для сердечно-сосудистой системы.В крымском Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в республике пока не фиксировали случаев заболевания новым подвидом "Омикрона" JN.1, хотя в целом на полуострове также отмечается рост заболеваемости коронавирусом.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый штамм COVID-19 обнаружен на УкраинеНовые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитетВыявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, здоровье, россия, здравоохранение в россии, новости, общество