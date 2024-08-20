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В России растет заболеваемость коронавирусом - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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В России растет заболеваемость коронавирусом
В России растет заболеваемость коронавирусом - РИА Новости Крым, 20.08.2024
В России растет заболеваемость коронавирусом
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю увеличилась на 31,4%, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T12:46
2024-08-20T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю увеличилась на 31,4%, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 1409 человек с коронавирусом, что на 28,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.Выздоровели за неделю 10 558 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 11 человек, уточнили в оперштабе.Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил о том что, мутация JN.1 активно вытесняет другой подвид штамма коронавируса "Омикрон" – BA.2.86. По его словам, новый подвид "Омикрона", который стремительно распространяется в мире, легче переносится организмом, однако есть высокий риск серьезных осложнений, в том числе для сердечно-сосудистой системы.В крымском Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в республике пока не фиксировали случаев заболевания новым подвидом "Омикрона" JN.1, хотя в целом на полуострове также отмечается рост заболеваемости коронавирусом.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый штамм COVID-19 обнаружен на УкраинеНовые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитетВыявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, здоровье, россия, здравоохранение в россии, новости, общество
В России растет заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю увеличилась на 31,4% - оперштаб

12:46 20.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТестирование на COVID-19
Тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю увеличилась на 31,4%, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,21, и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 71 субъекте Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 1409 человек с коронавирусом, что на 28,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 10 558 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 11 человек, уточнили в оперштабе.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил о том что, мутация JN.1 активно вытесняет другой подвид штамма коронавируса "Омикрон" – BA.2.86. По его словам, новый подвид "Омикрона", который стремительно распространяется в мире, легче переносится организмом, однако есть высокий риск серьезных осложнений, в том числе для сердечно-сосудистой системы.
В крымском Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в республике пока не фиксировали случаев заболевания новым подвидом "Омикрона" JN.1, хотя в целом на полуострове также отмечается рост заболеваемости коронавирусом.
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