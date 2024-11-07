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Конфликт на Украине оставляет все меньше места на дипломатию – Эрдоган - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Конфликт на Украине оставляет все меньше места на дипломатию – Эрдоган
Конфликт на Украине оставляет все меньше места на дипломатию – Эрдоган - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Конфликт на Украине оставляет все меньше места на дипломатию – Эрдоган
Конфликт на Украине нужно скорее закачивать мирным путем, с его продолжением шансы на дипломатию уменьшаются. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T18:32
2024-11-07T18:32
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине нужно скорее закачивать мирным путем, с его продолжением шансы на дипломатию уменьшаются. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 5-м саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Его слова приводит госагентство Anadolu.24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.В начале текущего года глава российского государства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров, Россия и Украина рано или поздно договорятся.18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровХотят мирных переговоров немедленно: услышит ли Зеленский народ УкраиныНазван главный недостаток всех мирных предложений по Украине
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Конфликт на Украине оставляет все меньше места на дипломатию – Эрдоган

Эрдоган заявил об уменьшении шансов для решения конфликта на Украине дипломатическим путем

18:32 07.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине нужно скорее закачивать мирным путем, с его продолжением шансы на дипломатию уменьшаются. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 5-м саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Его слова приводит госагентство Anadolu.
"Негативные последствия войны Украине углубляются с каждым, ее продолжение оставляет все меньше и меньше места для дипломатии", - заявил Эрдоган.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
В начале текущего года глава российского государства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров, Россия и Украина рано или поздно договорятся.
18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.
Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.
23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.
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