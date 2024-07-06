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В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежища

В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежища - РИА Новости Крым, 06.07.2024

В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежища

В детском круглогодичном санатории "Бригантина. Белогорье", который находится в Крыму возле Евпатории, установлено четыре модульных укрытия на случай обстрелов. РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T12:27

2024-07-06T12:27

2024-07-06T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В детском круглогодичном санатории "Бригантина. Белогорье", который находится в Крыму возле Евпатории, установлено четыре модульных укрытия на случай обстрелов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что в этом лагере отдыхают юные жители области. "Оперативная обстановка в Белгородской области и в Республике Крым, где отдыхают наши ребята, продолжает быть напряженной. Но мы принимаем все комплексные меры безопасности, как в нашем регионе, так и за его пределами", - написал он в Telegram-канале.Стены укрытий расписали белгородские художники. На них "расцвели" Корочанские сады, расположенные вблизи города Короча Белгородской области.Сейчас в санатории на смене "Время 31-х" отдыхают более 270 детей со всей области. Для них регулярно проводят инструктажи, как действовать в случае тревог. "Пусть лучше эти знания ребятам вовсе не понадобятся, но мы, взрослые, будем спокойны за них". - отметил Гладков.В этом году в республике открылось 334 оздоровительные организации для детей, которые готовы принять 180 тысяч ребят из Крыма и других регионов. Для безопасности детей в них установлены системы видеонаблюдения, противопожарные системы, так называемые "тревожные кнопки" и убежища на случай воздушных тревог.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезонуКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаСевастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти

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