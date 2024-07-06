https://crimea.ria.ru/20240706/v-detskom-lagere-pod-evpatoriey-ustanovili-chetyre-ubezhischa-1138647813.html
В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежища
В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежища - РИА Новости Крым, 06.07.2024
В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежища
В детском круглогодичном санатории "Бригантина. Белогорье", который находится в Крыму возле Евпатории, установлено четыре модульных укрытия на случай обстрелов. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T12:27
2024-07-06T12:27
2024-07-06T12:27
крым
евпатория
детский лагерь "бригантина" в крыму
детский отдых
оздоровление детей в крыму
общество
вячеслав гладков
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/06/1138647563_64:0:1063:562_1920x0_80_0_0_da548ea21d3a9af664d3572bd500e9ba.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В детском круглогодичном санатории "Бригантина. Белогорье", который находится в Крыму возле Евпатории, установлено четыре модульных укрытия на случай обстрелов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что в этом лагере отдыхают юные жители области. "Оперативная обстановка в Белгородской области и в Республике Крым, где отдыхают наши ребята, продолжает быть напряженной. Но мы принимаем все комплексные меры безопасности, как в нашем регионе, так и за его пределами", - написал он в Telegram-канале.Стены укрытий расписали белгородские художники. На них "расцвели" Корочанские сады, расположенные вблизи города Короча Белгородской области.Сейчас в санатории на смене "Время 31-х" отдыхают более 270 детей со всей области. Для них регулярно проводят инструктажи, как действовать в случае тревог. "Пусть лучше эти знания ребятам вовсе не понадобятся, но мы, взрослые, будем спокойны за них". - отметил Гладков.В этом году в республике открылось 334 оздоровительные организации для детей, которые готовы принять 180 тысяч ребят из Крыма и других регионов. Для безопасности детей в них установлены системы видеонаблюдения, противопожарные системы, так называемые "тревожные кнопки" и убежища на случай воздушных тревог.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезонуКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаСевастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/06/1138647563_228:0:977:562_1920x0_80_0_0_a181f09e0b9d6db730e3fb02149e544b.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, детский лагерь "бригантина" в крыму, детский отдых, оздоровление детей в крыму, общество, вячеслав гладков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма
В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежища
В детском лагере "Бригантина. Белогорье" в Крыму установили 4 убежища с расписными стенами
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В детском круглогодичном санатории "Бригантина. Белогорье", который находится в Крыму возле Евпатории, установлено четыре модульных укрытия на случай обстрелов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в этом лагере отдыхают юные жители области.
"Оперативная обстановка в Белгородской области и в Республике Крым, где отдыхают наши ребята, продолжает быть напряженной. Но мы принимаем все комплексные меры безопасности, как в нашем регионе, так и за его пределами", - написал он в Telegram-канале.
Стены укрытий расписали белгородские художники. На них "расцвели" Корочанские сады, расположенные вблизи города Короча Белгородской области.
"Сами укрытия украсили белгородские художники — получилось очень ярко: с корочанскими садами и морскими пейзажами. В лагерь также завезли дивизионные аптечки, бронежилеты и каски, окна оклеили бронепленкой", - продолжил Гладков.
Сейчас в санатории на смене "Время 31-х" отдыхают более 270 детей со всей области. Для них регулярно проводят инструктажи, как действовать в случае тревог.
"Пусть лучше эти знания ребятам вовсе не понадобятся, но мы, взрослые, будем спокойны за них". - отметил Гладков.
В этом году в республике открылось 334 оздоровительные организации
для детей, которые готовы принять 180 тысяч ребят из Крыма и других регионов. Для безопасности детей в них установлены системы видеонаблюдения, противопожарные системы, так называемые "тревожные кнопки" и убежища на случай воздушных тревог.
Читайте также на РИА Новости Крым: