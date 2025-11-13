https://crimea.ria.ru/20251113/kommunalschiki-simferopolya-gotovyatsya-k-nastupleniyu-zimy-1150891058.html

Коммунальщики Симферополя готовятся к наступлению зимы

Коммунальщики Симферополя готовятся к наступлению зимы - РИА Новости Крым, 13.11.2025

Коммунальщики Симферополя готовятся к наступлению зимы

В Симферополе к зимнему сезоне уже подготовили 935 тонн противогололедных материалов. Также специалисты переоборудовали 14 комбинированных дорожных машин и... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T20:12

2025-11-13T20:12

2025-11-13T20:12

новости

симферополь

михаил афанасьев

мбу "город"

городская среда

зима

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0b/1122002095_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_591fab3eefea068eb804693ca8e85ddb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе к зимнему сезоне уже подготовили 935 тонн противогололедных материалов. Также специалисты переоборудовали 14 комбинированных дорожных машин и шесть тракторов. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Кроме того, еще более 1600 тонн противогололедных материалов будет завезено в ближайшее время. Уже переоборудованы 14 комбинированных дорожных машин и шесть тракторов, добавили Афанасьев.Также около 450 дворников, включая сотрудников МБУ "Город" и подрядных организаций, оснащены необходимым инвентарем и спецодеждой. В ближайшее время коммунальщики приступят к установке боксов с реагентами для обработки дорог во время гололедицы. Планируемое количество – более 250 по всем районам города, уточнено в публикации."Принято решение о создании дополнительной базы на улице Элеваторная. Это позволит ускорить загрузку противогололедных материалов и обработку городских территорий", – рассказал Михаил Афанасьев.Ранее сообщалось, что дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях возможных снегопадов и гололеда организована круглосуточная работа дежурных бригад, включая ночные смены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодамМорской транспорт Севастополя не меняет график на зимний периодКак парки Симферополя готовят к холодам

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, симферополь, михаил афанасьев, мбу "город", городская среда, зима, новости крыма, крым