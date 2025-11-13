https://crimea.ria.ru/20251113/kommunalschiki-simferopolya-gotovyatsya-k-nastupleniyu-zimy-1150891058.html
Коммунальщики Симферополя готовятся к наступлению зимы
В Симферополе к зимнему сезоне уже подготовили 935 тонн противогололедных материалов. Также специалисты переоборудовали 14 комбинированных дорожных машин и... РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе к зимнему сезону уже подготовили 935 тонн противогололедных материалов. Также специалисты переоборудовали 14 комбинированных дорожных машин и шесть тракторов. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Кроме того, еще более 1600 тонн противогололедных материалов будет завезено в ближайшее время. Уже переоборудованы 14 комбинированных дорожных машин и шесть тракторов, добавили Афанасьев.Также около 450 дворников, включая сотрудников МБУ "Город" и подрядных организаций, оснащены необходимым инвентарем и спецодеждой. В ближайшее время коммунальщики приступят к установке боксов с реагентами для обработки дорог во время гололедицы. Планируемое количество – более 250 по всем районам города, уточнено в публикации."Принято решение о создании дополнительной базы на улице Элеваторная. Это позволит ускорить загрузку противогололедных материалов и обработку городских территорий", – рассказал Михаил Афанасьев.Ранее сообщалось, что дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях возможных снегопадов и гололеда организована круглосуточная работа дежурных бригад, включая ночные смены.
В Симферополе коммунальные службы готовят технику и спецсмеси для работы в холодный сезон
