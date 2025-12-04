Рейтинг@Mail.ru
МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов - РИА Новости Крым, 04.12.2025
МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов
МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов - РИА Новости Крым, 04.12.2025
МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов
Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T15:50
2025-12-04T15:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова не уточнила, каким именно будет ответ России, но подчеркнула, что ЕС станет о нем известно. "Будет сюрприз", - добавила она.Идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "репарационном кредите" Украине за счет замороженных активов России она назвала неадекватной. "Это неадекватное поведение человека, который занимает такой пост... Это все из разряда неадекватных действий, идущих в одном русле - нанести Европейскому союзу максимальный ущерб", - сказала она. Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов

Захарова пообещала сюрприз в ответ на возможное изъятие ЕС россйиских активов

15:50 04.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые противоправные действия с нашими активами не останутся без самой жесткой реакции <...>. Подготовка пакета ответных мер на случай фактического воровства, изъятия активов Российской Федерации уже ведется", - сказала она.
Захарова не уточнила, каким именно будет ответ России, но подчеркнула, что ЕС станет о нем известно.
"Будет сюрприз", - добавила она.
Идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "репарационном кредите" Украине за счет замороженных активов России она назвала неадекватной.
"Это неадекватное поведение человека, который занимает такой пост... Это все из разряда неадекватных действий, идущих в одном русле - нанести Европейскому союзу максимальный ущерб", - сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.
