Рост площадей виноградников в России - один из самых высоких

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Россия показывает высокие темпы роста среди стран-лидеров по выращиванию винограда. С 2020 года объемы площадей под виноградники выросли на 14%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на Российском винодельческом форуме "Вино России. Первая пятилетка".Патрушев подчеркнул, что это один из самых высоких темпов роста среди стран – лидеров по выращиванию винограда. Более трети виноградников находятся в молодом возрасте, а значит, у России есть хороший потенциал для развития."По итогам 2025 года мы должны выйти еще как минимум на пять тысяч гектаров", – указал вице-премьер.Несмотря на сложные погодные условия, в текущем году урожай винограда составит около 870 тысяч тонн, что сопоставимо с рекордным 2024 годом. Темпы роста в этом году составляют порядка 3%.В 2025 году более 4 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию отраслевого федерального проекта. В его рамках производители пользуются субсидиями на закладку виноградников и уход за ними, а также на приобретение материально-технических ресурсов.И добавил, что активное развитие в России показывает энотуризм. Ежегодно отечественные винодельни посещают до 1 миллиона человек.Ранее член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, выступая на Российском винодельческом форуме заявил, что ассоциация по-прежнему считает необходимым увеличить пошлину на импорт вина из недружественных стран до 200%, но российские виноделы не должны бояться конкуренции с производителями из дружественных стран.На заседании президиума Госсовета Крыма министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов.По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в республике в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными. Об этом рассказал.В Севастополе губернатор Михаил Развожаев сообщал, что урожай винограда в этом году составил 21 тысячу тонн. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасльВ РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных странВино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда

