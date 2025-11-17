https://crimea.ria.ru/20251117/na-kubani-sobrali-rekordnoe-kolichestvo-vinograda-za-vsyu-istoriyu-kraya-1150964710.html

На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края

На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края - РИА Новости Крым, 17.11.2025

На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края

В Краснодарском крае собрали рекордное количество винограда – 305 тысяч тонн. Также в 2025 году увеличили и площади виноградников – с 25 тысяч до 32,5 тысяч... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T09:43

2025-11-17T09:43

2025-11-17T09:43

виноградники

виноделие

вениамин кондратьев

краснодарский край

новости

кубань

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138835605_309:90:1024:492_1920x0_80_0_0_cdc3d8bff67489abf615869d9f510eaa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае собрали рекордное количество винограда – 305 тысяч тонн. Также в 2025 году увеличили и площади виноградников – с 25 тысяч до 32,5 тысяч гектаров. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.По информации губернатора, в этом году в регионе увеличили площади виноградников – с 25 тысяч гектаров до 32,5 тысяч. Выросло и количество питомников, где выращивают собственные саженцы, сейчас их пять. Кондратьев подчеркнул, что благодаря краевому закону о защите виноградопригодных земель, у Краснодарского края есть огромный потенциал для развития."С каждым годом урожай растет – это результат системной работы. Еще в 2019 году по нашей инициативе приняли федеральный закон о виноградарстве и виноделии, его поддержал президент России", – добавил губернатор.Кондратьев отметил, что за эти шесть лет удалось вытеснить импортное сырье, из которого ранее производилось российское вино и шампанское.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике в 2025 году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными.В Севастополе урожай винограда в этом году составил 21 тысячу тонн.Вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на Российском винодельческом форуме "Вино России. Первая пятилетка" заявил, что Россия показывает высокие темпы роста среди стран-лидеров по выращиванию винограда. С 2020 года объемы площадей под виноградники выросли на 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградниковКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасльВино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноградники, виноделие, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости, кубань, сельское хозяйство