На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края - РИА Новости Крым, 17.11.2025
На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края
На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края - РИА Новости Крым, 17.11.2025
На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края
В Краснодарском крае собрали рекордное количество винограда – 305 тысяч тонн. Также в 2025 году увеличили и площади виноградников – с 25 тысяч до 32,5 тысяч... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T09:43
2025-11-17T09:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае собрали рекордное количество винограда – 305 тысяч тонн. Также в 2025 году увеличили и площади виноградников – с 25 тысяч до 32,5 тысяч гектаров. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.По информации губернатора, в этом году в регионе увеличили площади виноградников – с 25 тысяч гектаров до 32,5 тысяч. Выросло и количество питомников, где выращивают собственные саженцы, сейчас их пять. Кондратьев подчеркнул, что благодаря краевому закону о защите виноградопригодных земель, у Краснодарского края есть огромный потенциал для развития."С каждым годом урожай растет – это результат системной работы. Еще в 2019 году по нашей инициативе приняли федеральный закон о виноградарстве и виноделии, его поддержал президент России", – добавил губернатор.Кондратьев отметил, что за эти шесть лет удалось вытеснить импортное сырье, из которого ранее производилось российское вино и шампанское.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике в 2025 году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными.В Севастополе урожай винограда в этом году составил 21 тысячу тонн.Вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на Российском винодельческом форуме "Вино России. Первая пятилетка" заявил, что Россия показывает высокие темпы роста среди стран-лидеров по выращиванию винограда. С 2020 года объемы площадей под виноградники выросли на 14%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградниковКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасльВино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда
На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края

На Кубани увеличили площади виноградников и собрали больше 300 тысяч тонн ягоды

09:43 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае собрали рекордное количество винограда – 305 тысяч тонн. Также в 2025 году увеличили и площади виноградников – с 25 тысяч до 32,5 тысяч гектаров. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"В крае завершили сбор винограда. В этом году аграрии собрали 305 тысяч тонн ягоды, это рекордный урожай за всю историю Кубани", – написал он в своем Telegram.

По информации губернатора, в этом году в регионе увеличили площади виноградников – с 25 тысяч гектаров до 32,5 тысяч. Выросло и количество питомников, где выращивают собственные саженцы, сейчас их пять. Кондратьев подчеркнул, что благодаря краевому закону о защите виноградопригодных земель, у Краснодарского края есть огромный потенциал для развития.
"С каждым годом урожай растет – это результат системной работы. Еще в 2019 году по нашей инициативе приняли федеральный закон о виноградарстве и виноделии, его поддержал президент России", – добавил губернатор.
Кондратьев отметил, что за эти шесть лет удалось вытеснить импортное сырье, из которого ранее производилось российское вино и шампанское.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике в 2025 году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными.
В Севастополе урожай винограда в этом году составил 21 тысячу тонн.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на Российском винодельческом форуме "Вино России. Первая пятилетка" заявил, что Россия показывает высокие темпы роста среди стран-лидеров по выращиванию винограда. С 2020 года объемы площадей под виноградники выросли на 14%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников
Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль
Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда
 
