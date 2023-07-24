https://crimea.ria.ru/20230724/soznatelnaya-ataka-na-zhurnalistov-peskov-o-gibeli-voenkora-zhuravleva-1130267855.html
Сознательная атака на журналистов: Песков о гибели военкора Журавлева
Сознательная атака на журналистов: Песков о гибели военкора Журавлева - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Сознательная атака на журналистов: Песков о гибели военкора Журавлева
Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева является результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T14:16
2023-07-24T14:16
2023-07-24T14:48
дмитрий песков
военкор риа новости ростислав журавлев
украина
всу (вооруженные силы украины)
сво
медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева является результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что гибель любого человека - это большая трагедия. Но в данном случае речь идет о гибели журналиста, исполнявшего свои обязанности, что во всем мире считается очень серьезным преступлением. В данном случае это преступление совершил киевский режим, подчеркнул он.22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области группа из четырех журналистов попала под обстрел ВСУ, нанесенный запрещенными кассетными боеприпасами. Во время удара журналисты снимали репортаж именно о применении киевским режимом запрещенных кассетных боеприпасов. В результате полученных ранений военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации с места происшествия. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты Дмитрий Шиков и Роман Польшаков получили ранения, их состояние стабильно.По словам гендиректора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Попавших под обстрел журналистов наградят орденамиПамяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажейВоенкор Михальчевский смог выйти на связь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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дмитрий песков, военкор риа новости ростислав журавлев, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, медиагруппа "россия сегодня"
Сознательная атака на журналистов: Песков о гибели военкора Журавлева
Песков о гибели военкора РИА Новости Журавлева: это сознательная атака на журналистов
14:16 24.07.2023 (обновлено: 14:48 24.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева является результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это сознательная атака на журналистов, и, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что гибель любого человека - это большая трагедия. Но в данном случае речь идет о гибели журналиста, исполнявшего свои обязанности, что во всем мире считается очень серьезным преступлением. В данном случае это преступление совершил киевский режим, подчеркнул он.
22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области группа из четырех журналистов попала под обстрел ВСУ, нанесенный запрещенными кассетными боеприпасами. Во время удара журналисты снимали репортаж именно о применении киевским режимом запрещенных кассетных боеприпасов. В результате полученных ранений военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации с места происшествия. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты Дмитрий Шиков и Роман Польшаков получили ранения, их состояние стабильно.
По словам гендиректора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.
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