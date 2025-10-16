https://crimea.ria.ru/20251016/voenkor-ria-novosti-ivan-zuev-pogib-v-zaporozhskoy-oblasti-1150240384.html
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области, ранен военкор Юрий Войткевич
21:11 16.10.2025 (обновлено: 21:13 16.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит РИА Новости) приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.