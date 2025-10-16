https://crimea.ria.ru/20251016/voenkor-ria-novosti-ivan-zuev-pogib-v-zaporozhskoy-oblasti-1150240384.html

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T21:11

2025-10-16T21:11

2025-10-16T21:13

новости

риа новости

утраты

происшествия

новости сво

украина

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150240500_0:242:640:602_1920x0_80_0_0_d904ca85849c3ba0c0bc43744239de7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента.Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит РИА Новости) приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре.Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.

украина

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, риа новости, утраты, происшествия, новости сво, украина, запорожская область