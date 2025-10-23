Рейтинг@Mail.ru
Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе
Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе
В Запорожской области установят памятник погибшим в зоне спецоперации военным корреспондентам. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Запорожской области установят памятник погибшим в зоне спецоперации военным корреспондентам. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."В Запорожской области будет установлен памятник военным корреспондентам, погибшим при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что с такой инициативой обратились представители СМИ и департамента информационной политики области.Закладной камень на месте будущего памятника в Мелитополе уже открыли, уточнил Балицкий.С февраля 2022 года в зоне проведения спецоперации погибли более 30 российских журналистов, двое корреспондентов награждены орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно, добавил губернатор.16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.22 июля 2023 года в Запорожской области Владислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса во время обстрела со стороны Украины. ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.6 августа 2014 года, в районе города Снежное в Донецкой области (сейчас ДНР) погиб российский журналист, фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин. Он был убит в ходе выполнения редакционного задания и стал одним из первых российских журналистов, погибших на Украине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Запорожской области установят памятник погибшим в зоне спецоперации военным корреспондентам. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Запорожской области будет установлен памятник военным корреспондентам, погибшим при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что с такой инициативой обратились представители СМИ и департамента информационной политики области.
Закладной камень на месте будущего памятника в Мелитополе уже открыли, уточнил Балицкий.
"С начала СВО военные корреспонденты говорят и показывают правду, не покидая свой пост, не отступая ни на день. И, к сожалению, становятся целью киевских нацистов, для которых правда – самое страшное оружие, а журналист – злейший враг", - отметил он.
С февраля 2022 года в зоне проведения спецоперации погибли более 30 российских журналистов, двое корреспондентов награждены орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно, добавил губернатор.
16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
22 июля 2023 года в Запорожской области Владислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса во время обстрела со стороны Украины. ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
6 августа 2014 года, в районе города Снежное в Донецкой области (сейчас ДНР) погиб российский журналист, фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин. Он был убит в ходе выполнения редакционного задания и стал одним из первых российских журналистов, погибших на Украине.
