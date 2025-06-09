https://crimea.ria.ru/20250609/putin-prizval-obespechit-dostupnost-sporta-dlya-vsekh-semey-v-rossii-1147060733.html

Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России

Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T15:10

2025-06-09T15:10

2025-06-09T15:11

владимир путин (политик)

россия

михаил дегтярев

новости

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта.Такое поручение глава государства дал, говоря о проблеме поборов в детско-юношеских спортивных школах.Михаил Дегтярев отметил, что проблема с поборами в детско-юношеских школах существует. И поделился мнением, что решение данной проблемы потребует внесения изменений в законодательство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, михаил дегтярев, новости, спорт