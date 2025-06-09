Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250609/putin-prizval-obespechit-dostupnost-sporta-dlya-vsekh-semey-v-rossii-1147060733.html
Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России
Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России
Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T15:10
2025-06-09T15:11
владимир путин (политик)
россия
михаил дегтярев
новости
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147060923_0:278:3074:2007_1920x0_80_0_0_3cc5164b6b682f783747617ef5fc8cce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта.Такое поручение глава государства дал, говоря о проблеме поборов в детско-юношеских спортивных школах.Михаил Дегтярев отметил, что проблема с поборами в детско-юношеских школах существует. И поделился мнением, что решение данной проблемы потребует внесения изменений в законодательство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250428/averbukh-nazval-tochnuyu-datu-otkrytiya-ledovogo-kompleksa-v-kerchi-1146047633.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147060923_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_89246691e5e74bbe4e1728de0c4f518d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, михаил дегтярев, новости, спорт
Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России

Путин призвал обеспечить справедливость в доступности спорта для всех семей в России

15:10 09.06.2025 (обновлено: 15:11 09.06.2025)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провёл встречу с министром спорта М. Дегтяревым
Президент Владимир Путин провёл встречу с министром спорта М. Дегтяревым - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта.
Такое поручение глава государства дал, говоря о проблеме поборов в детско-юношеских спортивных школах.
"Не буду вдаваться в детали, чтобы не расходиться на эту тему, но нужно обеспечить эту социальную справедливость для всех российских семей", – подчеркнул Путин.
Михаил Дегтярев отметил, что проблема с поборами в детско-юношеских школах существует. И поделился мнением, что решение данной проблемы потребует внесения изменений в законодательство.
"Проблема есть, и некоторые родители это считают нормой, будем откровенны. Но есть другие родители, у которых нет возможности платить. Поэтому восстановление этой социальной справедливости, по нашему мнению, потребует внесения изменений в законодательство – вплоть до уголовной ответственности в тех случаях, где будет склонение к дополнительной оплате", – сказал министр спорта РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Заслуженный мастер спора РФ Илья Авербух на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
28 апреля, 16:56
Авербух назвал точную дату открытия ледового комплекса в Керчи
 
Владимир Путин (политик)РоссияМихаил ДегтяревНовостиСпорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Экспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы
17:04Махнул через забор: из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру
16:38Что представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница"
16:07Будет очень "весело": к чему приведут протесты в США
15:48В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом
15:13Запорожская область снова полностью обесточена
15:10Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России
14:37Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 лет
14:29Новости СВО: армия России прорывает оборону украинских боевиков
14:16РФ сделает все для подавления террористической угрозы от Украины – Лавров
13:49Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
13:25Площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличивается
13:22ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине
13:03В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными
12:45Наступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны
12:31ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области
12:07Агент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье
11:47На Кубани ожидается аномальная 40-градусная жара
11:16Только 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования
10:54В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков
Лента новостейМолния