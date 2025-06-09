Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России
Путин призвал обеспечить справедливость в доступности спорта для всех семей в России
15:10 09.06.2025 (обновлено: 15:11 09.06.2025)
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провёл встречу с министром спорта М. Дегтяревым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта.
Такое поручение глава государства дал, говоря о проблеме поборов в детско-юношеских спортивных школах.
"Не буду вдаваться в детали, чтобы не расходиться на эту тему, но нужно обеспечить эту социальную справедливость для всех российских семей", – подчеркнул Путин.
Михаил Дегтярев отметил, что проблема с поборами в детско-юношеских школах существует. И поделился мнением, что решение данной проблемы потребует внесения изменений в законодательство.
"Проблема есть, и некоторые родители это считают нормой, будем откровенны. Но есть другие родители, у которых нет возможности платить. Поэтому восстановление этой социальной справедливости, по нашему мнению, потребует внесения изменений в законодательство – вплоть до уголовной ответственности в тех случаях, где будет склонение к дополнительной оплате", – сказал министр спорта РФ.
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