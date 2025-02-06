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Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев
Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех музеев Крымского полуострова – музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе, а... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T10:05
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владимир зеленский
санкции
историко-археологический парк "херсонес таврический"
центральный музей тавриды
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
музеи крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех музеев Крымского полуострова – музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Об этом сообщают украинские СМИ.Санкции введены сроком на 10 лет.Помимо этого, Зеленский ввел ограничения против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной и ряда других сотрудников музея.Кроме того, в список попали первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко и другие лица. Всего санкции введены против 112 физических лиц, среди которых большое число историков и археологов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с РоссииВ Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимыЕС утвердил новый пакет санкций против России
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владимир зеленский, санкции, историко-археологический парк "херсонес таврический", центральный музей тавриды, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), музеи крыма, крым, новости
Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев

Зеленский ввел санкции против Херсонеса Таврического и Центрального музея Тавриды в Крыму

10:05 06.02.2025 (обновлено: 10:52 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк"Золотая кладовая" Центрального музея Тавриды
Золотая кладовая Центрального музея Тавриды - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех музеев Крымского полуострова – музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно указу Зеленского, ограничительные меры предусматривают "блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества Украины".
Санкции введены сроком на 10 лет.
Помимо этого, Зеленский ввел ограничения против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной и ряда других сотрудников музея.
Кроме того, в список попали первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко и другие лица. Всего санкции введены против 112 физических лиц, среди которых большое число историков и археологов.
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Владимир ЗеленскийСанкцииИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"Центральный музей ТавридыВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)Музеи КрымаКрымНовости
 
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