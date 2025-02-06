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Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев

Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех музеев Крымского полуострова – музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе, а... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T10:05

2025-02-06T10:05

2025-02-06T10:52

владимир зеленский

санкции

историко-археологический парк "херсонес таврический"

центральный музей тавриды

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех музеев Крымского полуострова – музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Об этом сообщают украинские СМИ.Санкции введены сроком на 10 лет.Помимо этого, Зеленский ввел ограничения против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной и ряда других сотрудников музея.Кроме того, в список попали первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко и другие лица. Всего санкции введены против 112 физических лиц, среди которых большое число историков и археологов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с РоссииВ Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимыЕС утвердил новый пакет санкций против России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, санкции, историко-археологический парк "херсонес таврический", центральный музей тавриды, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), музеи крыма, крым, новости