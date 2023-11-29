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В Крыму за выборами президента РФ проследят более 3 тысяч наблюдателей - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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В Крыму за выборами президента РФ проследят более 3 тысяч наблюдателей
В Крыму за выборами президента РФ проследят более 3 тысяч наблюдателей - РИА Новости Крым, 29.11.2023
В Крыму за выборами президента РФ проследят более 3 тысяч наблюдателей
Общественная палата (ОП) Крыма приступила к отбору более, чем трех тысяч кандидатов в общественные наблюдатели для работы на выборах президента России 2024... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T14:00
2023-11-29T14:51
крым
политика
общественная палата крыма
александр форманчук
общество
новости крыма
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Общественная палата (ОП) Крыма приступила к отбору более, чем трех тысяч кандидатов в общественные наблюдатели для работы на выборах президента России 2024 года. Об этом сообщил глава ОП республики Александр Форманчук.Помимо непосредственной работы на избирательных участках, общественные наблюдатели будут следить за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Состав соответствующей группы Общественная палата РК утвердила на заседании в среду.Кроме того, сформирована группа IT-экспертов для информационного сопровождения, организации и проведения электронного голосования, а также группа региональных электоральных экспертов для информационного сопровождения кампании.По словам Форманчука, предстоящие выборы президента имеют судьбоносный для России характер, учитывая сложившуюся геополитическую обстановку. От того, одержит ли действующий глава государства Владимир Путин победу, будет зависеть очень многое, поэтому явка на участки будет очень высокой, убежден политолог.При этом общественные наблюдатели должны быть максимально нейтральными и объективными и соблюдать все правила, чтобы избиратель, придя на участок, получил всю необходимую помощь.В Крыму ожидают провокаций Киева По мнению главы Общественной палаты Крыма, в день голосования на президентских выборах весьма высок риск украинских провокаций с целью сорвать выборы на полуострове."Мы являемся прифронтовой территорией, против нас практически каждый день пытаются организовать какие-то провокации. Мы должны очень четко понимать эту особенность и уметь на нее вовремя реагировать. Безусловно, фактор Украины здесь будет играть немалую роль", - сказал Форманчук.Крымчане во второй раз проголосуют на выборах президентаСогласно действующему законодательству, выборы президента должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года. По российскому законодательству, верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов.Для Крыма это будут вторые выборы президента после воссоединения полуострова с Россией. Первые состоялись 18 марта 2018 года. В республике явка составила 71,55%. По результатам волеизъявления 92,15% крымчан (более 994 тысяч человек) проголосовали за Владимира Путина. Второе место в Крыму занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 2,2% избирателей, третье место было у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,8%).Читайте также на РИА Новости Крым:Какие поправки в закон "О выборах президента РФ" утвердил Путин"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на ЗапорожьеКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти
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крым, политика, общественная палата крыма, александр форманчук, общество, новости крыма, выборы
В Крыму за выборами президента РФ проследят более 3 тысяч наблюдателей

В Крыму более 3 тысяч общественных наблюдателей будут следить за выборами президента

14:00 29.11.2023 (обновлено: 14:51 29.11.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на выборах президента Российской Федерации
Люди голосуют на выборах президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Общественная палата (ОП) Крыма приступила к отбору более, чем трех тысяч кандидатов в общественные наблюдатели для работы на выборах президента России 2024 года. Об этом сообщил глава ОП республики Александр Форманчук.
"Общественной палате необходимо подобрать на каждый избирательный участок не менее трех кандидатов в общественные наблюдатели. Всего получается более трех тысяч человек. Нужно провести огромную работу, но она привычна для нас, потому что мы в Крыму проводим уже вторые президентские выборы, а также имеем опыт общественного наблюдения в рамках других избирательных кампаний", - сказал Форманчук журналистам.
Помимо непосредственной работы на избирательных участках, общественные наблюдатели будут следить за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Состав соответствующей группы Общественная палата РК утвердила на заседании в среду.
Кроме того, сформирована группа IT-экспертов для информационного сопровождения, организации и проведения электронного голосования, а также группа региональных электоральных экспертов для информационного сопровождения кампании.
По словам Форманчука, предстоящие выборы президента имеют судьбоносный для России характер, учитывая сложившуюся геополитическую обстановку. От того, одержит ли действующий глава государства Владимир Путин победу, будет зависеть очень многое, поэтому явка на участки будет очень высокой, убежден политолог.
При этом общественные наблюдатели должны быть максимально нейтральными и объективными и соблюдать все правила, чтобы избиратель, придя на участок, получил всю необходимую помощь.

В Крыму ожидают провокаций Киева

По мнению главы Общественной палаты Крыма, в день голосования на президентских выборах весьма высок риск украинских провокаций с целью сорвать выборы на полуострове.
"Мы являемся прифронтовой территорией, против нас практически каждый день пытаются организовать какие-то провокации. Мы должны очень четко понимать эту особенность и уметь на нее вовремя реагировать. Безусловно, фактор Украины здесь будет играть немалую роль", - сказал Форманчук.

Крымчане во второй раз проголосуют на выборах президента

Согласно действующему законодательству, выборы президента должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года. По российскому законодательству, верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов.
Для Крыма это будут вторые выборы президента после воссоединения полуострова с Россией. Первые состоялись 18 марта 2018 года. В республике явка составила 71,55%. По результатам волеизъявления 92,15% крымчан (более 994 тысяч человек) проголосовали за Владимира Путина. Второе место в Крыму занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 2,2% избирателей, третье место было у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,8%).
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