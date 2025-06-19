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Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Директора сакского торгового комплекса, пытавшегося дать взятку, задержали сотрудники УФСБ, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-служба ведомства и главное РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T10:57

2025-06-19T10:57

2025-06-19T10:55

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Директора сакского торгового комплекса, пытавшегося дать взятку, задержали сотрудники УФСБ, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-служба ведомства и главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Установлено, что руководитель одного из предприятий города Саки обратился к оперативному сотруднику регионального УФСБ с предложением за денежное вознаграждение "решить" вопрос о прекращении в отношении него уголовного преследования по факту мошенничества, выразившегося в хищении денежных средств. За аннулирование результатов оперативно-розыскных мероприятий фигурант предложил сотруднику спецслужбы взятку в крупном размере, проинформировали в ФСБ.Следователем изъяты денежные средства, которые явились предметом взятки, проведен тщательный осмотр места преступления, назначены необходимые экспертизы. Свою вину фигурант признал в полном объеме.Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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