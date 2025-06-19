https://crimea.ria.ru/20250619/direktor-sakskogo-torgovogo-kompleksa-pytalsya-dat-vzyatku-sotrudniku-fsb-1147340489.html
Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ
Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ
Директора сакского торгового комплекса, пытавшегося дать взятку, задержали сотрудники УФСБ, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-служба ведомства и главное РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T10:57
2025-06-19T10:57
2025-06-19T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Директора сакского торгового комплекса, пытавшегося дать взятку, задержали сотрудники УФСБ, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-служба ведомства и главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Установлено, что руководитель одного из предприятий города Саки обратился к оперативному сотруднику регионального УФСБ с предложением за денежное вознаграждение "решить" вопрос о прекращении в отношении него уголовного преследования по факту мошенничества, выразившегося в хищении денежных средств. За аннулирование результатов оперативно-розыскных мероприятий фигурант предложил сотруднику спецслужбы взятку в крупном размере, проинформировали в ФСБ.Следователем изъяты денежные средства, которые явились предметом взятки, проведен тщательный осмотр места преступления, назначены необходимые экспертизы. Свою вину фигурант признал в полном объеме.Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250610/obeschali-pomoch-s-zemley-v-yalte-fsb-zaderzhala-dvukh-predprinimateley-1147099925.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, саки, взятка, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), следком крыма и севастополя, происшествия
Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ
В Крыму директор торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Директора сакского торгового комплекса, пытавшегося дать взятку, задержали сотрудники УФСБ, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-служба ведомства и главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Установлено, что руководитель одного из предприятий города Саки обратился к оперативному сотруднику регионального УФСБ с предложением за денежное вознаграждение "решить" вопрос о прекращении в отношении него уголовного преследования по факту мошенничества, выразившегося в хищении денежных средств. За аннулирование результатов оперативно-розыскных мероприятий фигурант предложил сотруднику спецслужбы взятку в крупном размере, проинформировали в ФСБ.
"Желая избежать уголовной ответственности, предприниматель в ходе встречи с оперативником предложил 500 тысяч рублей, положив деньги на заднее сидение автомобиля. Довести преступный умысел до конца фигурант не смог, поскольку его действия были пресечены", – сказано в сообщении СК.
Следователем изъяты денежные средства, которые явились предметом взятки, проведен тщательный осмотр места преступления, назначены необходимые экспертизы. Свою вину фигурант признал в полном объеме.
Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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