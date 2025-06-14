https://crimea.ria.ru/20250614/krymchanka-pytalas-pokhitit-kvartiry-po-poddelnomu-zaveschaniyu-1147209826.html

Крымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещанию

Крымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещанию - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Крымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещанию

Жительница Белогорского района Крыма хотела присвоить чужие квартиры по поддельному завещанию, но мошенническая схема была раскрыта родственниками хозяев одной... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T14:12

2025-06-14T14:12

2025-06-14T14:12

крым

мошенничество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Жительница Белогорского района Крыма хотела присвоить чужие квартиры по поддельному завещанию, но мошенническая схема была раскрыта родственниками хозяев одной из квартир. Теперь крымчанку ждет суд, сообщили в республиканской прокуратуре. Обман вскрыла настоящая наследница квартиры при оформлении документов."Потерпевшей в процессе оформления права на наследство стало известно, что иное лицо обратилось с заявлением о принятии наследства по завещанию. Оно было оспорено суде и злоумышленники не смогли похитить квартиры", - сказано в сообщении прокуратуры.Сотрудники полиции установили подозреваемую в покушении на мошенничество. Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млнВ Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублейКрымчанка продала чужую квартиру за 4,5 миллиона рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мошенничество, происшествия, прокуратура республики крым, наследство, общество, новости крыма, жилье, жилье в крыму