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Крымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещанию - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Крымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещанию
Крымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещанию - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Крымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещанию
Жительница Белогорского района Крыма хотела присвоить чужие квартиры по поддельному завещанию, но мошенническая схема была раскрыта родственниками хозяев одной... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T14:12
2025-06-14T14:12
крым
мошенничество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Жительница Белогорского района Крыма хотела присвоить чужие квартиры по поддельному завещанию, но мошенническая схема была раскрыта родственниками хозяев одной из квартир. Теперь крымчанку ждет суд, сообщили в республиканской прокуратуре. Обман вскрыла настоящая наследница квартиры при оформлении документов."Потерпевшей в процессе оформления права на наследство стало известно, что иное лицо обратилось с заявлением о принятии наследства по завещанию. Оно было оспорено суде и злоумышленники не смогли похитить квартиры", - сказано в сообщении прокуратуры.Сотрудники полиции установили подозреваемую в покушении на мошенничество. Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млнВ Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублейКрымчанка продала чужую квартиру за 4,5 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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96
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крым, мошенничество, происшествия, прокуратура республики крым, наследство, общество, новости крыма, жилье, жилье в крыму
Крымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещанию

В Крыму женщина пойдет под суд за покушение на мошенничество с чужими квартирами

14:12 14.06.2025
 
© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Жительница Белогорского района Крыма хотела присвоить чужие квартиры по поддельному завещанию, но мошенническая схема была раскрыта родственниками хозяев одной из квартир. Теперь крымчанку ждет суд, сообщили в республиканской прокуратуре.
"Обвиняемая согласилась быть участницей преступной группы при совершении хищения двух квартир. Женщина должна была по поддельному завещанию на ее имя принять наследство и зарегистрировать на себя право собственности на похищенные квартиры", - объяснили мошенническую схему в надзорном ведомстве.
Обман вскрыла настоящая наследница квартиры при оформлении документов.
"Потерпевшей в процессе оформления права на наследство стало известно, что иное лицо обратилось с заявлением о принятии наследства по завещанию. Оно было оспорено суде и злоумышленники не смогли похитить квартиры", - сказано в сообщении прокуратуры.
Сотрудники полиции установили подозреваемую в покушении на мошенничество. Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
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КрымМошенничествоПроисшествияПрокуратура Республики КрымНаследствоОбществоНовости КрымаЖильеЖилье в Крыму
 
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