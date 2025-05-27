https://crimea.ria.ru/20250527/v-sevastopole-osudili-eks-advokata-za-obman-klientov-pochti-na-12-mln-1146759627.html
В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млн
В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млн - РИА Новости Крым, 27.05.2025
В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млн
Суд Севастополя вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого стала бывшая адвокат, обманом похитившая у клиентов почти 12 миллионов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T19:10
2025-05-27T19:10
2025-05-27T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Суд Севастополя вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого стала бывшая адвокат, обманом похитившая у клиентов почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.Установлено, что, являясь членом Севастопольской коллегии адвокатов, осужденная пообещала двум клиенткам из Москвы и Анапы за вознаграждение посодействовать в изменении вида разрешенного использования земли, которые женщины приобретали в городе.Одна потерпевшая приобрела в Севастополе пять земельных участков на улице Рубежной и Челнокова, а вторая – участок на ултце Челюскинцев, уточнили в ведомстве.Обеим мошенница пообещала помочь в получении документов на строительство и решении вопросов постановки на учет объектов недвижимости, хорошо зная, что эти земли предназначались для индивидуального жилого и дачного строительства, а также строительства на приусадебном участке.Доверив адвокату решение всех вопросов с землей, женщины передали ей в общей сложности 11,6 миллионов рублей. При этом письменные договоры об оказании не заключались, отметили в ведомстве.В ходе следствия весь ущерб экс-адвокатом был добровольно и полностью возмещен. С учетом этого и иных смягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновной 4,5 года лишения свободы условно, установив испытательный срок четыре года.Также бывшая адвокат, признанная виновной в мошенничестве в особо крупном размере, лишена судом права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет. Приговор в законную силу еще не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землейЭкс-адвокат и его сообщница получили 11 лет на двоих за аферу на 1,8 млнВ Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, мошенничество, суд, приговор
В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млн
Суд Севастополя вынес приговор экс-адвокату за мошенничество почти на 12 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Суд Севастополя вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого стала бывшая адвокат, обманом похитившая у клиентов почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.
Установлено, что, являясь членом Севастопольской коллегии адвокатов, осужденная пообещала двум клиенткам из Москвы и Анапы за вознаграждение посодействовать в изменении вида разрешенного использования земли, которые женщины приобретали в городе.
Одна потерпевшая приобрела в Севастополе пять земельных участков на улице Рубежной и Челнокова, а вторая – участок на ултце Челюскинцев, уточнили в ведомстве.
Обеим мошенница пообещала помочь в получении документов на строительство и решении вопросов постановки на учет объектов недвижимости, хорошо зная, что эти земли предназначались для индивидуального жилого и дачного строительства, а также строительства на приусадебном участке.
"Обвиняемая пообещала клиенткам изменить вид их разрешенного использования на виды "малоэтажная многоквартирная застройка", "гостиничное обслуживание", "магазины, общественное питание и гостиничное обслуживание"... В действительности исполнять взятые на себя обязательства женщина не могла и не намеревалась", –сообщили в прокуратуре.
Доверив адвокату решение всех вопросов с землей, женщины передали ей в общей сложности 11,6 миллионов рублей. При этом письменные договоры об оказании не заключались, отметили в ведомстве.
В ходе следствия весь ущерб экс-адвокатом был добровольно и полностью возмещен. С учетом этого и иных смягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновной 4,5 года лишения свободы условно, установив испытательный срок четыре года.
Также бывшая адвокат, признанная виновной в мошенничестве в особо крупном размере, лишена судом права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет. Приговор в законную силу еще не вступил.
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