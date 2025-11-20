https://crimea.ria.ru/20251120/v-krymu-predstavitelya-minoborony-arestovali-za-krupnuyu-vzyatku-1151049325.html

В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны по подозрению в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном УФСБ России."УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с УФСБ России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность начальника 960 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, который подозревается в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении. По данным ведомства, будучи должностным лицом МО РФ, гражданин вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.В отношении фигуранта Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности. Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

