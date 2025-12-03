Рейтинг@Mail.ru
Чиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в Крыму - РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Татарстане задержан начальник военного представительства Минобороны, который за взятки пропускал нарушения в технадзоре военных автомобилей для нужд МО в Крыму и в зоне спецоперации, сообщает региональное управление ФСБ.Уголовное дело открыто по статьям о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонзаказа.Ранее в Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны, который вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФВзятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено делоВ Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Татарстане задержан начальник военного представительства Минобороны, который за взятки пропускал нарушения в технадзоре военных автомобилей для нужд МО в Крыму и в зоне спецоперации, сообщает региональное управление ФСБ.
"Установлено, что фигурант дела получал денежное вознаграждение за оказание содействия при согласовании актов сдачи-приемки работ и неприменение мер ответственности при выявлении нарушений условий государственного контракта по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны на территории Республики Крым и зоны проведения СВО", – цитирует сообщение РИА Новости.
Уголовное дело открыто по статьям о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонзаказа.
Ранее в Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны, который вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.
