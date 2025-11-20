Рейтинг@Mail.ru
В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
В Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в региональном УФСБ России. РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T16:09
2025-11-20T16:53
новости крыма
крым
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
происшествия
уголовный кодекс
взятка
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны по подозрению в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Он вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.
В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ

В Крыму завели уголовное дело о мошенничестве из-за некачественного ремонта корабля ЧФ

16:09 20.11.2025 (обновлено: 16:53 20.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны по подозрению в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Он вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.
"В отношении взяткодателя в настоящее время тем же следственным органом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота, планируется возбуждение дела по ст. 291 (дача взятки), а также еще ряд дел по иным эпизодам преступной деятельности, связанной с ремонтом кораблей Черноморского флота", – говорится в сообщении.
Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд
Ущерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели дело
Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы
 
