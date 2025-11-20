https://crimea.ria.ru/20251120/predlagal-mzdu-voennomu-v-krymu-na-vzyatkodatelya-zaveli-ugolovnoe-delo-1151057751.html

В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ

В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ - РИА Новости Крым, 20.11.2025

В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ

В Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны по подозрению в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Он вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в судУщерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели делоТимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы

