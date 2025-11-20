https://crimea.ria.ru/20251120/predlagal-mzdu-voennomu-v-krymu-na-vzyatkodatelya-zaveli-ugolovnoe-delo-1151057751.html
В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
В Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в региональном УФСБ России. РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T16:09
2025-11-20T16:09
2025-11-20T16:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны по подозрению в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Он вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.
В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
В Крыму завели уголовное дело о мошенничестве из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
16:09 20.11.2025 (обновлено: 16:53 20.11.2025)