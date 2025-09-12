Ущерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели дело
Экс-главу представительства МО обвинили в превышении полномочий с ущербом на 40 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Экс-начальника военного представительства Минобороны России обвиняют в превышении полномочий при выполнении государственного оборонного заказа с ущербом более 40 млн рублей. Об этом сообщает Следком РФ.
По данным следствия, в 2020-2021 годах государственный заказчик заключил многомилионные контракты с компанией на изготовление электромеханических устройств. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Тюрина.
"В 2021–2023 годах обвиняемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках указанных специальных изделий, не соответствовавших условиям государственного контракта. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб свыше 40 млн рублей", – сказано в сообщении.
Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Фигурант отправлен под стражу. Расследование продолжается.
Ранее стало известно о задержании ряда высокопоставленных чиновников Минобороны. Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
