https://crimea.ria.ru/20250912/uscherb-na-40-mln-na-eks-glavu-predstavitelstva-minoborony-zaveli-delo-1149392120.html

Ущерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели дело

Ущерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели дело - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Ущерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели дело

Экс-начальника военного представительства Минобороны России обвиняют в превышении полномочий при выполнении государственного оборонного заказа с ущербом более... РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T12:24

2025-09-12T12:24

2025-09-12T12:24

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

министерство обороны рф

гособоронзаказ

новости

правосудие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/21/1114542197_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c225d93409094e9f39f26fa0440033df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Экс-начальника военного представительства Минобороны России обвиняют в превышении полномочий при выполнении государственного оборонного заказа с ущербом более 40 млн рублей. Об этом сообщает Следком РФ.По данным следствия, в 2020-2021 годах государственный заказчик заключил многомилионные контракты с компанией на изготовление электромеханических устройств. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Тюрина.Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Фигурант отправлен под стражу. Расследование продолжается.Ранее стало известно о задержании ряда высокопоставленных чиновников Минобороны. Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказаЕще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взяткуАрестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, гособоронзаказ, новости, правосудие