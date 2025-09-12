Рейтинг@Mail.ru
Ущерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели дело - РИА Новости Крым, 12.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250912/uscherb-na-40-mln-na-eks-glavu-predstavitelstva-minoborony-zaveli-delo-1149392120.html
Ущерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели дело
2025-09-12T12:24
2025-09-12T12:24
россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
министерство обороны рф
гособоронзаказ
новости
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/21/1114542197_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c225d93409094e9f39f26fa0440033df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Экс-начальника военного представительства Минобороны России обвиняют в превышении полномочий при выполнении государственного оборонного заказа с ущербом более 40 млн рублей. Об этом сообщает Следком РФ.По данным следствия, в 2020-2021 годах государственный заказчик заключил многомилионные контракты с компанией на изготовление электромеханических устройств. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Тюрина.Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Фигурант отправлен под стражу. Расследование продолжается.Ранее стало известно о задержании ряда высокопоставленных чиновников Минобороны. Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
россия
россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, гособоронзаказ, новости, правосудие
12:24 12.09.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Экс-начальника военного представительства Минобороны России обвиняют в превышении полномочий при выполнении государственного оборонного заказа с ущербом более 40 млн рублей. Об этом сообщает Следком РФ.
По данным следствия, в 2020-2021 годах государственный заказчик заключил многомилионные контракты с компанией на изготовление электромеханических устройств. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Тюрина.

"В 2021–2023 годах обвиняемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках указанных специальных изделий, не соответствовавших условиям государственного контракта. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб свыше 40 млн рублей", – сказано в сообщении.

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Фигурант отправлен под стражу. Расследование продолжается.
Ранее стало известно о задержании ряда высокопоставленных чиновников Минобороны. Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РоссияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Министерство обороны РФГособоронзаказНовостиПравосудие
 
