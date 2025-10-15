Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд

https://crimea.ria.ru/20251015/delo-eks-zamglavy-minoborony-popova-ushlo-v-sud-1150187657.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Следком завершил расследование дела в отношении экс-замглавы Минобороны Павла Попова, его имущество арестовано на сумму свыше 100 млн рублей, сообщает в среду официальный Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.В 2022–2024 годах бывший заместитель Министра обороны России Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот" и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств, сообщалось ранее. В результате Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.В ходе следствия выяснилось также, что с 2014 по 2024 годы Попов получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятку на общую сумму более 45 млн рублей за общее покровительство при проведении строительных работ, а с 2020 по 2024-й – незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству свыше 8 млн рублей. Кроме того, в ходе осмотра жилища экс-замглавы МО военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы."Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 235 гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - проинформировали в СК.Замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов ранее приговорены судом к длительным срокам лишения свободы, уточнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничествеСК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказаВ Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны
Замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов
ранее приговорены судом к длительным срокам лишения свободы, уточнили в ведомстве.
