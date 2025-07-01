https://crimea.ria.ru/20250701/timur-ivanov-poluchil-13-let-kolonii-1147622513.html

Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы

Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы

Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по уголовному делу о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T15:33

2025-07-01T15:33

2025-07-01T17:29

тимур иванов

приговор

суд

министерство обороны рф

москва

керченская паромная переправа

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по уголовному делу о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передает РИА Новости.Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей.Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.Также экс-заместителю министра обороны предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг.Адвокат Мурад Мусаев ранее сообщил журналистам, что Тимуру Иванову инкриминируют взятки на сумму около одного миллиарда рублей. Свою вину он не признает. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, - лишение свободы сроком на 15 лет.После задержания Иванова было арестовано еще несколько сотрудников Минобороны, которые, по версии следствия, были причастны к злоупотреблениям. Так, 23 мая был задержан начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий и экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Последнего подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей.Арестованы также начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин и главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур иванов, приговор, суд, министерство обороны рф, москва, керченская паромная переправа, закон и право