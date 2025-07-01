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Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы
Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы
Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по уголовному делу о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T15:33
2025-07-01T17:29
тимур иванов
приговор
суд
министерство обороны рф
москва
керченская паромная переправа
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по уголовному делу о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передает РИА Новости.Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей.Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.Также экс-заместителю министра обороны предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг.Адвокат Мурад Мусаев ранее сообщил журналистам, что Тимуру Иванову инкриминируют взятки на сумму около одного миллиарда рублей. Свою вину он не признает. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, - лишение свободы сроком на 15 лет.После задержания Иванова было арестовано еще несколько сотрудников Минобороны, которые, по версии следствия, были причастны к злоупотреблениям. Так, 23 мая был задержан начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий и экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Последнего подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей.Арестованы также начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин и главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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тимур иванов, приговор, суд, министерство обороны рф, москва, керченская паромная переправа, закон и право
Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы

Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии по делу о паромах для Керченской переправы

15:33 01.07.2025 (обновлено: 17:29 01.07.2025)
 
© Илья Питалев / Перейти в фотобанкСуд по делу бывшего замминистра обороны РФ Т. Иванова
Суд по делу бывшего замминистра обороны РФ Т. Иванова
© Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по уголовному делу о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передает РИА Новости.
Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей.
Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Также экс-заместителю министра обороны предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг.
Адвокат Мурад Мусаев ранее сообщил журналистам, что Тимуру Иванову инкриминируют взятки на сумму около одного миллиарда рублей. Свою вину он не признает. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, - лишение свободы сроком на 15 лет.
После задержания Иванова было арестовано еще несколько сотрудников Минобороны, которые, по версии следствия, были причастны к злоупотреблениям. Так, 23 мая был задержан начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий и экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Последнего подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей.
Арестованы также начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин и главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Тимур ИвановПриговорСудМинистерство обороны РФМоскваКерченская паромная переправаЗакон и право
 
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