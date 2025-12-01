https://crimea.ria.ru/20251201/zapadnyy-krym-v-trende--kuda-i-pochemu-edut-turisty-na-novyy-god-1151319238.html

Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год

Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год

В Крыму по-прежнему самым популярным направлением для зимнего туризма остается Южнобережье, однако в этом году заметный рост по бронированиям дали отели и... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T14:35

2025-12-01T14:35

2025-12-01T14:35

крым

отдых в крыму

внутренний туризм

новый год в крыму

сергей ганзий

крым курортный

минкурортов крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141480930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d24e1a1eadcea4a6d519ee59ad9746f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму по-прежнему самым популярным направлением для зимнего туризма остается Южнобережье, однако в этом году заметный рост по бронированиям дали отели и санатории западного берега. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его мнению, этому способствуют то, что в регионе появляется все больше современных средств размещения и улучшается инфраструктура, в том числе санаторно-курортная."У нас совсем немного остается до завершения работ по благоустройству исторического центра в городе Саки. Надеюсь, он станет точкой притяжения, где можно будет провести время, погулять, насладиться нашим уникальным крымским климатом, крымским воздухом", – сказал Ганзий.Он подчеркнул, что в основном в зимний период преобладает бронирование крупных отельных комплексов, где есть все необходимое: места для прогулок, бассейны с подогреваемой водой либо крытые, детская инфраструктура, где можно оставить детей с аниматорами, а также хорошие праздничные программы. Однако и гостевые дома пользуются спросом. Он также подчеркнул, что цены на новогодние и рождественские праздники в средствах размещения Крыма, хоть и подросли по сравнению с прошлым город, но по-прежнему остаются ниже, чем в соседних курортных регионах страны. В этой связи полуостров остается одним из самых доступных регионов для отдыха, в том числе во время зимних каникул.В целом новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, заявлял ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебствоНовый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникулТурпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отдых в крыму, внутренний туризм, новый год в крыму, сергей ганзий, крым курортный, минкурортов крыма