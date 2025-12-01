Рейтинг@Mail.ru
Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год
Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год
В Крыму по-прежнему самым популярным направлением для зимнего туризма остается Южнобережье, однако в этом году заметный рост по бронированиям дали отели и... РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму по-прежнему самым популярным направлением для зимнего туризма остается Южнобережье, однако в этом году заметный рост по бронированиям дали отели и санатории западного берега. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его мнению, этому способствуют то, что в регионе появляется все больше современных средств размещения и улучшается инфраструктура, в том числе санаторно-курортная."У нас совсем немного остается до завершения работ по благоустройству исторического центра в городе Саки. Надеюсь, он станет точкой притяжения, где можно будет провести время, погулять, насладиться нашим уникальным крымским климатом, крымским воздухом", – сказал Ганзий.Он подчеркнул, что в основном в зимний период преобладает бронирование крупных отельных комплексов, где есть все необходимое: места для прогулок, бассейны с подогреваемой водой либо крытые, детская инфраструктура, где можно оставить детей с аниматорами, а также хорошие праздничные программы. Однако и гостевые дома пользуются спросом. Он также подчеркнул, что цены на новогодние и рождественские праздники в средствах размещения Крыма, хоть и подросли по сравнению с прошлым город, но по-прежнему остаются ниже, чем в соседних курортных регионах страны. В этой связи полуостров остается одним из самых доступных регионов для отдыха, в том числе во время зимних каникул.В целом новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, заявлял ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год

Россияне все чаще выбирают западный берег Крыма для встречи Нового года – минкурортов

14:35 01.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму по-прежнему самым популярным направлением для зимнего туризма остается Южнобережье, однако в этом году заметный рост по бронированиям дали отели и санатории западного берега. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"В этом году тенденция очевидна: очень здорово подросло западное направление Республики Крым, это отмечали в течение всего сезона. Традиционно, естественно, Южный берег Крыма лидирует. Тем не менее, как я уже сказал, западное побережье очень активно подтягивается", – констатировал министр.
По его мнению, этому способствуют то, что в регионе появляется все больше современных средств размещения и улучшается инфраструктура, в том числе санаторно-курортная.
"У нас совсем немного остается до завершения работ по благоустройству исторического центра в городе Саки. Надеюсь, он станет точкой притяжения, где можно будет провести время, погулять, насладиться нашим уникальным крымским климатом, крымским воздухом", – сказал Ганзий.
Он подчеркнул, что в основном в зимний период преобладает бронирование крупных отельных комплексов, где есть все необходимое: места для прогулок, бассейны с подогреваемой водой либо крытые, детская инфраструктура, где можно оставить детей с аниматорами, а также хорошие праздничные программы. Однако и гостевые дома пользуются спросом.

"Наши небольшие, уютные, такие домашние и семейные гостевые дома тоже пользуются популярностью зимой. Я знаю, что они готовят свои интересные программы", – продолжил глава профильного ведомства.

Он также подчеркнул, что цены на новогодние и рождественские праздники в средствах размещения Крыма, хоть и подросли по сравнению с прошлым город, но по-прежнему остаются ниже, чем в соседних курортных регионах страны. В этой связи полуостров остается одним из самых доступных регионов для отдыха, в том числе во время зимних каникул.
В целом новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, заявлял ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
