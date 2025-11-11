https://crimea.ria.ru/20251111/novyy-god-u-morya-rossiyane-vybirayut-krym-dlya-zimnikh-kanikul-1150800622.html

Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникул

11.11.2025

Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникул

Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы. Такие данные приводит ассоциация "Альянс туристических... РИА Новости Крым, 11.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы. Такие данные приводит ассоциация "Альянс туристических агентств".При этом первые два места делят Москва и Петербург, третье – горнолыжные курорты, среди которых в лидерах сочинская "Красная поляна". Также на Новый год россияне выбирают Казань, Калининград, Байкал и Алтай.Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирований Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы для отдыха с детьми выбирают ЯлтуТуристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездокГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма

