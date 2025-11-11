Рейтинг@Mail.ru
Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникул - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникул
Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникул - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникул
Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы. Такие данные приводит ассоциация "Альянс туристических...
2025-11-11T11:28
2025-11-11T11:26
новый год в крыму
крым
новый год
новости крыма
отдых в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы. Такие данные приводит ассоциация "Альянс туристических агентств".При этом первые два места делят Москва и Петербург, третье – горнолыжные курорты, среди которых в лидерах сочинская "Красная поляна". Также на Новый год россияне выбирают Казань, Калининград, Байкал и Алтай.Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирований Твил.ру.
новый год в крыму, крым, новый год, новости крыма, отдых в крыму
Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникул

Крымские курорты вошли топ направлений для отдыха в новогодние каникулы

11:28 11.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы. Такие данные приводит ассоциация "Альянс туристических агентств".
"Спросом пользуются направления, связанные с Черноморским побережьем – Сочи, Крым, Геленджик, Анапа. Россияне приезжают сюда не купаться, а подышать морским воздухом", – цитирует РИА Новости вице-президента ассоциации Алексана Мкртчяна.
При этом первые два места делят Москва и Петербург, третье – горнолыжные курорты, среди которых в лидерах сочинская "Красная поляна". Также на Новый год россияне выбирают Казань, Калининград, Байкал и Алтай.
Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирований Твил.ру.
