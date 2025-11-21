https://crimea.ria.ru/20251121/novyy-god-v-krymu-kakim-budet-turpotok-na-prazdnichnykh-kanikulakh-1151088056.html

Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах

Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах

Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, рассказал РИА Новости Крым вице-президент

2025-11-21T15:41

2025-11-21T15:41

2025-11-21T15:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, рассказал РИА Новости Крым вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.По его словам, зимой спрос смещается в основном на Южный берег, так как там более мягкий климат и больше комфортабельных отелей и гостиниц для отдыха в зимний сезон. В меньшей степени востребованы восточный и западный Крым.Ромашкин констатировал, что в плане отдыха в межсезонье ЮБК пока уступает Сочи. Тем не менее, на полуострове цены немного ниже, хотя этот фактор является далеко не решающим для россиян, выбирающих Крым как место отдыха в новогодние праздники."Сказать, что люди едут в Крым, потому что там дешевле, нельзя. Просто есть немало туристов, которые любят Крым, понимают его, многие ездят туда каждый год. Несмотря на то, что по цене они ничего не выигрывают, им интереснее в Крыму", - пояснил вице-президент АТОР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодняя ночь в Крыму: россияне раскупают банкеты в отелях Россияне выбирают Большую Ялту для отдыха в коттеджах Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту

