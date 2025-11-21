Рейтинг@Mail.ru
Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах
Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах
Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, рассказал РИА Новости Крым вице-президент РИА Новости Крым, 21.11.2025
сергей ромашкин
новый год
новый год в крыму
крым
новости крыма
ассоциация туроператоров россии (атор)
эксклюзивы риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, рассказал РИА Новости Крым вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.По его словам, зимой спрос смещается в основном на Южный берег, так как там более мягкий климат и больше комфортабельных отелей и гостиниц для отдыха в зимний сезон. В меньшей степени востребованы восточный и западный Крым.Ромашкин констатировал, что в плане отдыха в межсезонье ЮБК пока уступает Сочи. Тем не менее, на полуострове цены немного ниже, хотя этот фактор является далеко не решающим для россиян, выбирающих Крым как место отдыха в новогодние праздники."Сказать, что люди едут в Крым, потому что там дешевле, нельзя. Просто есть немало туристов, которые любят Крым, понимают его, многие ездят туда каждый год. Несмотря на то, что по цене они ничего не выигрывают, им интереснее в Крыму", - пояснил вице-президент АТОР.
крым
Новости
Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах

Количество бронирований в Крым на новогодние праздники выросло на 25-30% – АТОР

15:41 21.11.2025 (обновлено: 15:44 21.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодняя ярмарка в Ялте
Новогодняя ярмарка в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, рассказал РИА Новости Крым вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
"Год для Крыма был очень неплохой. Наша компания выросла на 30% по бронированию в Крым. Новогодние предстоящие заезды в какой-то мере наследуют летнюю динамику. Бронирование растет примерно на 25-30% к ситуации прошлого года. Ожидаем, что предстоящий зимний сезон будет одним из самых удачных за последние годы", - сказал эксперт.
По его словам, зимой спрос смещается в основном на Южный берег, так как там более мягкий климат и больше комфортабельных отелей и гостиниц для отдыха в зимний сезон. В меньшей степени востребованы восточный и западный Крым.
Ромашкин констатировал, что в плане отдыха в межсезонье ЮБК пока уступает Сочи. Тем не менее, на полуострове цены немного ниже, хотя этот фактор является далеко не решающим для россиян, выбирающих Крым как место отдыха в новогодние праздники.
"Сказать, что люди едут в Крым, потому что там дешевле, нельзя. Просто есть немало туристов, которые любят Крым, понимают его, многие ездят туда каждый год. Несмотря на то, что по цене они ничего не выигрывают, им интереснее в Крыму", - пояснил вице-президент АТОР.
