Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство
Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство
Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T21:28
2025-11-19T21:28
ялта
янина павленко
новый год
новый год в крыму
новогодние каникулы в крыму
крым
отдых в крыму
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151037539_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_165ce7ec0754321b927ed1ae0dd2bc18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По словам главы администрации, жителей и гостей города-курорта ждут приятные сюрпризы: в планах нет массовых мероприятий, но праздничная атмосфера гарантирована."Будут установлены новые яркие инсталляции, обновим главную елку. Украшать Ялту начнем в начале декабря. Прорабатываем и вопрос проведения традиционной гастрономической ярмарки на набережной", – рассказала мэр.Также к созданию неповторимой праздничной и волшебной атмосферы власти города приглашают присоединиться представителей бизнеса. Так, в городе объявлен конкурс на лучшее украшение витрин."Заявки принимаем с 15 декабря по 17 декабря в управлении потребительского рынка и услуг администрации", – проинформировала Павленко.Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре. Крымские курорты также в числе самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы.
ялта
крым
ялта, янина павленко, новый год, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, крым, отдых в крыму, новости крыма
Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство

Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в Новый год и Рождество

21:28 19.11.2025
 
Новогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Даем старт активной подготовке к Новому году и Рождеству Христову! Наш город-курорт вошел в топ-5 популяных направлений для встречи Нового Года и проведения зимних каникул. Уже сейчас бронирование в среднем по Крыму 42%, по Ялте – 52%", – сообщила Павленко.
По словам главы администрации, жителей и гостей города-курорта ждут приятные сюрпризы: в планах нет массовых мероприятий, но праздничная атмосфера гарантирована.
"Будут установлены новые яркие инсталляции, обновим главную елку. Украшать Ялту начнем в начале декабря. Прорабатываем и вопрос проведения традиционной гастрономической ярмарки на набережной", – рассказала мэр.
Также к созданию неповторимой праздничной и волшебной атмосферы власти города приглашают присоединиться представителей бизнеса. Так, в городе объявлен конкурс на лучшее украшение витрин.
"Заявки принимаем с 15 декабря по 17 декабря в управлении потребительского рынка и услуг администрации", – проинформировала Павленко.
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре. Крымские курорты также в числе самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
Отдохнуть с пользой: куда пойти с детьми в Крыму на осенних каникулах
В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами
 
ЯлтаЯнина ПавленкоНовый годНовый год в КрымуНовогодние каникулы в КрымуКрымОтдых в КрымуНовости Крыма
 
