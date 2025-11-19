https://crimea.ria.ru/20251119/yalta-gotovitsya-k-novomu-godu-vlasti-poobeschali-turistam-volshebstvo-1151035524.html

Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство

Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство - РИА Новости Крым, 19.11.2025

Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство

Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T21:28

2025-11-19T21:28

2025-11-19T21:28

ялта

янина павленко

новый год

новый год в крыму

новогодние каникулы в крыму

крым

отдых в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151037539_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_165ce7ec0754321b927ed1ae0dd2bc18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По словам главы администрации, жителей и гостей города-курорта ждут приятные сюрпризы: в планах нет массовых мероприятий, но праздничная атмосфера гарантирована."Будут установлены новые яркие инсталляции, обновим главную елку. Украшать Ялту начнем в начале декабря. Прорабатываем и вопрос проведения традиционной гастрономической ярмарки на набережной", – рассказала мэр.Также к созданию неповторимой праздничной и волшебной атмосферы власти города приглашают присоединиться представителей бизнеса. Так, в городе объявлен конкурс на лучшее украшение витрин."Заявки принимаем с 15 декабря по 17 декабря в управлении потребительского рынка и услуг администрации", – проинформировала Павленко.Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре. Крымские курорты также в числе самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли КрымаОтдохнуть с пользой: куда пойти с детьми в Крыму на осенних каникулахВ Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, новый год, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, крым, отдых в крыму, новости крыма