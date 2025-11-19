https://crimea.ria.ru/20251119/yalta-gotovitsya-k-novomu-godu-vlasti-poobeschali-turistam-volshebstvo-1151035524.html
Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство
Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство
Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T21:28
2025-11-19T21:28
2025-11-19T21:28
ялта
янина павленко
новый год
новый год в крыму
новогодние каникулы в крыму
крым
отдых в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151037539_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_165ce7ec0754321b927ed1ae0dd2bc18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По словам главы администрации, жителей и гостей города-курорта ждут приятные сюрпризы: в планах нет массовых мероприятий, но праздничная атмосфера гарантирована."Будут установлены новые яркие инсталляции, обновим главную елку. Украшать Ялту начнем в начале декабря. Прорабатываем и вопрос проведения традиционной гастрономической ярмарки на набережной", – рассказала мэр.Также к созданию неповторимой праздничной и волшебной атмосферы власти города приглашают присоединиться представителей бизнеса. Так, в городе объявлен конкурс на лучшее украшение витрин."Заявки принимаем с 15 декабря по 17 декабря в управлении потребительского рынка и услуг администрации", – проинформировала Павленко.Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре. Крымские курорты также в числе самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли КрымаОтдохнуть с пользой: куда пойти с детьми в Крыму на осенних каникулахВ Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151037539_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_705f057a37bfcf97c86960fc8e18d714.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, янина павленко, новый год, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, крым, отдых в крыму, новости крыма
Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство
Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в Новый год и Рождество
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ялта попала в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Даем старт активной подготовке к Новому году и Рождеству Христову! Наш город-курорт вошел в топ-5 популяных направлений для встречи Нового Года и проведения зимних каникул. Уже сейчас бронирование в среднем по Крыму 42%, по Ялте – 52%", – сообщила Павленко.
По словам главы администрации, жителей и гостей города-курорта ждут приятные сюрпризы: в планах нет массовых мероприятий, но праздничная атмосфера гарантирована.
"Будут установлены новые яркие инсталляции, обновим главную елку. Украшать Ялту начнем в начале декабря. Прорабатываем и вопрос проведения традиционной гастрономической ярмарки на набережной", – рассказала мэр.
Также к созданию неповторимой праздничной и волшебной атмосферы власти города приглашают присоединиться представителей бизнеса. Так, в городе объявлен конкурс на лучшее украшение витрин.
"Заявки принимаем с 15 декабря по 17 декабря в управлении потребительского рынка и услуг администрации", – проинформировала Павленко.
Ялта и Севастополь
вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре. Крымские курорты также в числе самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: