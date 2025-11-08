В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции
В Крыму с начала года уничтожено свыше 60 тонн запрещенной продукции – Россельхознадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года изъяли из оборота свыше 60 тонн запрещенной к реализации продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.
"С начала года, благодаря поддержке прокуратуры Крыма и Севастополя, нами изъято с целью дальнейшего уничтожения более 60 тонн продукции. Эти показатели выше уровня прошлого года в два раза. В основном это была продукция молочного, животноводческого направления, мясная и рыбная продукция", - рассказал он.
Ранее начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) на Государственной границе России по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин пояснял, что на сегодняшний день странами ЕС и США введена санкционная политика в отношении нашего государства. В ответ на эти санкции президентом Владимиром Путиным и правительством были приняты решения, что такая продукция запрещена к ввозу и подлежит только уничтожению.
Некоторые послабления жестких мер могут иметь место лишь в одном случае: если у продукции отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, но хозяйствующий субъект дает согласие провести лабораторные исследования, чтобы подтвердить качество и безопасность своего товара.
