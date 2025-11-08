https://crimea.ria.ru/20251108/v-krymu-iz-oborota-izyali-svyshe-60-tonn-zapreschennoy-produktsii-1150735777.html

В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции

В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции - РИА Новости Крым, 08.11.2025

В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции

Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления... РИА Новости Крым, 08.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года изъяли из оборота свыше 60 тонн запрещенной к реализации продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.Ранее начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) на Государственной границе России по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин пояснял, что на сегодняшний день странами ЕС и США введена санкционная политика в отношении нашего государства. В ответ на эти санкции президентом Владимиром Путиным и правительством были приняты решения, что такая продукция запрещена к ввозу и подлежит только уничтожению. Некоторые послабления жестких мер могут иметь место лишь в одном случае: если у продукции отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, но хозяйствующий субъект дает согласие провести лабораторные исследования, чтобы подтвердить качество и безопасность своего товара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяНекачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в СевастополеБольше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани

