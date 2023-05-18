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Оскорблял ветерана: житель Крыма задержан за реабилитацию фашизма
Оскорблял ветерана: житель Крыма задержан за реабилитацию фашизма - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Оскорблял ветерана: житель Крыма задержан за реабилитацию фашизма
Житель Евпатории задержан по подозрению в реабилитации фашизма после оскорблений в адрес ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T16:51
2023-05-18T16:51
2023-05-18T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Житель Евпатории задержан по подозрению в реабилитации фашизма после оскорблений в адрес ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным Следкома Крыма, оскорбительные комментарии евпаториец оставил, будучи в нетрезвом состоянии, на странице интернет-сообщества "ВКонтакте" под публикацией о героическом пути ветерана с его фото в военной форме. Комментатора установили и задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму."Им оказался безработный, находящийся на иждивении родителей 39-летний житель Евпатории. Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщив следователям, что причиной такого поступка стало его злоупотребление алкогольными напитками", - сообщили в СК.Как уточнили в пресс-службе крымского главка МВД, при обыске по месту жительства злоумышленника изъяты электронные носители информации, евпаторийским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.В его отношении возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Прокуратура Крыма поставила на контроль ход и результаты расследования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбудили уголовное дело из-за попытки реабилитации нацизмаЖительницу Ялты подозревают в оправдании нацизмаСимферополец задержан по обвинению в оправдании терроризма - видео ФСБ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Оскорблял ветерана: житель Крыма задержан за реабилитацию фашизма
Прокуратура: житель Евпатории задержан по подозрению в реабилитации фашизма
16:51 18.05.2023 (обновлено: 16:59 18.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Житель Евпатории задержан по подозрению в реабилитации фашизма после оскорблений в адрес ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В одном из сообществ в социальной сети мужчина разместил сообщения, в которых содержались высказывания, направленные на оскорбление ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в Евпатории", - сказано сообщении надзорного ведомства.
По данным Следкома Крыма, оскорбительные комментарии евпаториец оставил, будучи в нетрезвом состоянии, на странице интернет-сообщества "ВКонтакте" под публикацией о героическом пути ветерана с его фото в военной форме. Комментатора установили и задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
"Им оказался безработный, находящийся на иждивении родителей 39-летний житель Евпатории. Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщив следователям, что причиной такого поступка стало его злоупотребление алкогольными напитками", - сообщили в СК.
Как уточнили в пресс-службе крымского главка МВД, при обыске по месту жительства злоумышленника изъяты электронные носители информации, евпаторийским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
В его отношении возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Прокуратура Крыма поставила на контроль ход и результаты расследования.
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