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Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост
Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост
Житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T18:33
2025-07-08T18:33
крым
прокуратура республики крым
крымский мост
правосудие
южный окружной военный суд
новости крыма
советский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Ранее подобный случай произошел в Джанкойском районе Крыма. Там возбудили уголовное дело в отношении жителя за комментарий в Telegram – мужчина также призывал разрушить Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернетЗадержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях
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РИА Новости Крым
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крым, прокуратура республики крым, крымский мост, правосудие, южный окружной военный суд, новости крыма, советский район
Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост

Житель Советского района пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост

18:33 08.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"По версии следствия, житель Советского района в одной из социальных сетей разместил комментарии с призывами к разрушению Крымского моста", – сказано в сообщении.
Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
Ранее подобный случай произошел в Джанкойском районе Крыма. Там возбудили уголовное дело в отношении жителя за комментарий в Telegram – мужчина также призывал разрушить Крымский мост.
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КрымПрокуратура Республики КрымКрымский мостПравосудиеЮжный окружной военный судНовости КрымаСоветский район
 
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