https://crimea.ria.ru/20250708/krymchanin-otvetit-za-prizyvy-razrushit-krymskiy-most-1147808815.html

Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост

Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост

Житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T18:33

2025-07-08T18:33

2025-07-08T18:33

крым

прокуратура республики крым

крымский мост

правосудие

южный окружной военный суд

новости крыма

советский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_81459e7bc65a1d021260f4d0bd1c016f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Ранее подобный случай произошел в Джанкойском районе Крыма. Там возбудили уголовное дело в отношении жителя за комментарий в Telegram – мужчина также призывал разрушить Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернетЗадержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях

крым

крымский мост

советский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, крымский мост, правосудие, южный окружной военный суд, новости крыма, советский район