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Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост
Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост
Житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T18:33
2025-07-08T18:33
2025-07-08T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Ранее подобный случай произошел в Джанкойском районе Крыма. Там возбудили уголовное дело в отношении жителя за комментарий в Telegram – мужчина также призывал разрушить Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернетЗадержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост
Житель Советского района пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост