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Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
В Крыму задержали 45-летнего жителя Ялты, который публично призывал к насилию в сети интернет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T20:32
2025-07-03T20:32
новости крыма
происшествия
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экстремизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 45-летнего жителя Ялты, который публично призывал к насилию в сети интернет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По версии следствия, обвиняемый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.Крымчанин обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, добавили в надзорном ведомстве.Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Уголовное дело будет направлено в Ялтинский городской суд.Ранее сообщалось, что жительница Крыма осуждена за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. По данным следствия, в 2022 и 2023 годах женщина размещала в интернете материалы с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мостЖитель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетяхПенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, ялта, прокуратура республики крым, интернет, пограничная служба фсб, экстремизм
Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет

Крымчанин призывал к насилию в интернете – прокуратура

20:32 03.07.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 45-летнего жителя Ялты, который публично призывал к насилию в сети интернет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По версии следствия, обвиняемый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.
"Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Ялты", – сказано в сообщении.
Крымчанин обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, добавили в надзорном ведомстве.
Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Уголовное дело будет направлено в Ялтинский городской суд.
Ранее сообщалось, что жительница Крыма осуждена за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. По данным следствия, в 2022 и 2023 годах женщина размещала в интернете материалы с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.
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