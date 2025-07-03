https://crimea.ria.ru/20250703/krymchanin-otvetit-za-ekstremizm-v-seti-internet-1147687021.html

Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет

Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет

В Крыму задержали 45-летнего жителя Ялты, который публично призывал к насилию в сети интернет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T20:32

2025-07-03T20:32

2025-07-03T20:32

новости крыма

происшествия

ялта

прокуратура республики крым

интернет

пограничная служба фсб

экстремизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/15/1147403922_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_a9317b80f14c3b1391a999d6c3061c64.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 45-летнего жителя Ялты, который публично призывал к насилию в сети интернет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По версии следствия, обвиняемый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.Крымчанин обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, добавили в надзорном ведомстве.Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Уголовное дело будет направлено в Ялтинский городской суд.Ранее сообщалось, что жительница Крыма осуждена за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. По данным следствия, в 2022 и 2023 годах женщина размещала в интернете материалы с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мостЖитель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетяхПенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, происшествия, ялта, прокуратура республики крым, интернет, пограничная служба фсб, экстремизм