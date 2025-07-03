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Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
В Крыму задержали 45-летнего жителя Ялты, который публично призывал к насилию в сети интернет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T20:32
2025-07-03T20:32
2025-07-03T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 45-летнего жителя Ялты, который публично призывал к насилию в сети интернет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По версии следствия, обвиняемый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.Крымчанин обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, добавили в надзорном ведомстве.Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Уголовное дело будет направлено в Ялтинский городской суд.Ранее сообщалось, что жительница Крыма осуждена за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. По данным следствия, в 2022 и 2023 годах женщина размещала в интернете материалы с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мостЖитель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетяхПенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, ялта, прокуратура республики крым, интернет, пограничная служба фсб, экстремизм
Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
Крымчанин призывал к насилию в интернете – прокуратура