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Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях
Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях
Жительница Крыма осуждена за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T16:47
2025-06-27T16:47
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правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Жительница Крыма осуждена за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По данным следствия, в 2022 и 2023 годах женщина размещала в интернете материалы с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.Незаконная деятельность осужденной выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым. Кроме того, ей запрещено заниматься администрированием сайтов, в том числе в интернете. В настоящее время рассматривается вопрос об апелляционном обжаловании приговора.Ранее за призывы к экстремизму в соцсетях отправил в колонию 20-летнего жителя Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дорогеЖитель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мостЖитель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетях
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крым, симферополь, экстремизм, новости крыма, приговор, соцсети, суд, правосудие
Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях

Жительница Крыма приговорена к условному сроку за призыв к насилию и экстремизм в соцсетях

16:47 27.06.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Жительница Крыма осуждена за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По данным следствия, в 2022 и 2023 годах женщина размещала в интернете материалы с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.
Незаконная деятельность осужденной выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым.
"Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период", – уточнили в надзорном ведомстве.
Кроме того, ей запрещено заниматься администрированием сайтов, в том числе в интернете. В настоящее время рассматривается вопрос об апелляционном обжаловании приговора.
Ранее за призывы к экстремизму в соцсетях отправил в колонию 20-летнего жителя Херсонской области.
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КрымСимферопольЭкстремизмНовости КрымаПриговорСоцсетиСудПравосудие
 
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