https://crimea.ria.ru/20250627/krymchanka-osuzhdena-za-ekstremizm-v-sotssetyakh-1147541212.html

Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях

Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях

Жительница Крыма осуждена за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T16:47

2025-06-27T16:47

2025-06-27T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Жительница Крыма осуждена за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По данным следствия, в 2022 и 2023 годах женщина размещала в интернете материалы с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.Незаконная деятельность осужденной выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым. Кроме того, ей запрещено заниматься администрированием сайтов, в том числе в интернете. В настоящее время рассматривается вопрос об апелляционном обжаловании приговора.Ранее за призывы к экстремизму в соцсетях отправил в колонию 20-летнего жителя Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дорогеЖитель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мостЖитель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетях

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, экстремизм, новости крыма, приговор, соцсети, суд, правосудие